Στην Ιταλία είναι «πιο ζεστά από την Αφρική», στην «Κοιλάδα του Θανάτου» στην Καλιφόρνια η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 54 βαθμούς Κελσίου, στην Ελλάδα ο καύσωνας «Κλέων» μας έχει… λιώσει, με τον Guardian να σημειώνει ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας.

Το βρετανικό Μέσο σε ανάλυσή του τονίζει ότι ο πλανήτης βίωσε την πιο ζεστή εβδομάδα όλων των εποχών, ενώ υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες ότι ο Ιούλιος θα δώσει τις υψηλότερες παγκόσμιες θερμοκρασίες εδώ και 120.000 χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, η θερμότερη εβδομάδα ήταν ανάμεσα στις 3 και τις 10 Ιουλίου, ωστόσο οι μετεωρολόγοι δεν είναι καθησυχαστικοί για τη συνέχεια.

Τα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και μια ασυνήθιστη αλυσίδα ισχυρών ανέμων που πνέουν πάνω από τον Ατλαντικό έχουν ήδη προκαλέσει κύματα καύσωνα στο Τέξας, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και πολλά άλλα κράτη.

Κόκκινος συναγερμός υπάρχει σε όλη την Ευρώπη – πυρκαγιές μαίνονται στην Κροατία, στις ακτές της Αδριατικής και στη Ναβάρα της Ισπανίας – ενώ τουριστικά μέρη, όπως η Ακρόπολη έχουν κλείσει καθώς οι θερμοκρασίες έχουν εκτοξευθεί στους 40 βαθμούς Κελσίου, γράφει ο Guardian.

Η Γη δεν έχει ξαναζήσει κάτι παρόμοιο από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις της θερμοκρασίας του αέρα με όργανα τη δεκαετία του 1850, αποκάλυψε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός την περασμένη εβδομάδα.

«Βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητη περιοχή και αυτό είναι ανησυχητικό νέο για τον πλανήτη», δήλωσε ο καθηγητής Κρίστοφερ Χιούιτ, διευθυντής κλιματικών υπηρεσιών του WMO. Δείτε σχετική ανάρτηση του Οργανισμού στο Twitter.

More than 100 million people in USA are hit by extreme heat this weekend #StateofClimate https://t.co/RMGkzhxEjs

Την άποψη αυτή υποστήριξε και ο Κάρστεν Χοστέιν, ερευνητής σε θέματα ατμοσφαιρικής ακτινοβολίας στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας. «Οι πιθανότητες δείχνουν ότι ο Ιούλιος θα είναι ο θερμότερος μήνας όλων των εποχών». «Όλων των εποχών», δηλαδή από τη μεσοπαγετώδη περίοδο που πήρε το όνομά της από τον ποταμό Εέμ στην Ολλανδία (σ.σ. Eemian), «δηλαδή πριν από περίπου 120.000 χρόνια», εξήγησε ο ερευνητής.

Μία από τις βασικές αιτίες των σημερινών καυσώνων που σπάνε ρεκόρ θερμοκρασιών, είναι το κλιμακούμενο φαινόμενο Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό που αρχίζει να κάνει αισθητή την παρουσία του σε ολόκληρο τον κόσμο, τονίζει ο Guardian.

Το Ελ Νίνιο είναι το ωκεάνιο φαινόμενο κατά το οποίο τα κεντρικά και ανατολικά νερά του Ειρηνικού Ωκεανού κοντά στον Ισημερινό (ακτές του Περού) είναι θερμότερα σε σχέση με άλλες περιοχές, προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο.

Forecast for August 2023 and El Niño has not really gone wild, this is an acceleration in climate Chaos! Very dangerous situation and only silence.

— Thomas Reis (@peakaustria) July 16, 2023