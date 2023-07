Η Κοιλάδα του Θανάτου, το διάσημο εθνικό πάρκο στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, συγκεντρώνει τα βλέμματα όλης της υφηλίου.

Την στιγμή που οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν πολλές περιοχές του κόσμου, στην Κοιλάδα του Θανάτου καταγράφονται ιστορικές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 54 βαθμούς Κελσίου, και να καταγράψει νέο παγκόσμιο ρεκόρ της υψηλότερης καταγεγραμμένης θερμοκρασίας.

Πρόκειται για μια από τις πιο ξηρές και ζεστές περιοχές στον πλανήτη όπου καταγράφονται πολύ συχνά υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Πολλοί τουρίστες συρρέουν τις τελευταίες ώρες στο διάσημο πάρκο, προκειμένου να βιώσουν αυτό το πρωτοφανές φαινόμενο, και να καταγράψουν την την υψηλότερη θερμοκρασία στην Γη.

Συχνά, η θερμοκρασία στο πάρκο ξεπερνά τους 48 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων. Η επιστημονική εξήγηση που έχει δοθεί για το φαινόμενο αφορά στο γεγονός ότι τα γύρω βουνά παγιδεύουν τον ζεστό αέρα στη μεγάλη και στενή λεκάνη της κοιλάδας.

Παρά τις προειδοποιήσεις των Αρχών πολύς κόσμος έχει μαζευτεί στο σημείο για να βιώσουν τη στιγμή που θα καταγραφεί η υψηλότερη θερμοκρασία.

Περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται κάθε χρόνο την Κοιλάδα του Θανάτου. Πολλοί μπαίνουν στον πειρασμό να την εξερευνήσουν, ακόμη και μετά τις προτεινόμενες ώρες διακοπής. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να κάνει τη ζέστη ακόμη πιο ανυπόφορη και να εξαντλήσει τους επισκέπτες.

