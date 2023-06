Την πρώτη τους επίσημη παρουσία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ως νέοι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκίας αντίστοιχα, είχαν οι Χακάν Φιντάν και Γιασάρ Γκιουλέρ κατά τη συνάντηση του γ.γ. ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συνάντηση του Τούρκου προέδρου μετά την ανάληψη των ηνίων της χώρας για τρίτη φορά. Υπενθυμίζεται ότι ο μέχρι πρότινος επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, Χακάν Φιντάν διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών στη θέση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ τη θέση του Χουλουσί Ακάρ στο υπουργείο Άμυνας πήρε ο Γιασάρ Γκιουλέρ, που ήταν αρχηγός του στρατού.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών στο παλάτι του Ντολμαμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη και διήρκησαν σχεδόν δύο ώρες, ενώ παρών στη συνάντηση ήταν και ο εκπρόσωπος της τουρκικής Προεδρίας, Ιμπραήμ Καλίν.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ που είχε βρεθεί το Σάββατο και στο δείπνο που παρέθεσε ο Ερντογάν σε ξένους ηγέτες μετά το πέρας της συνάντησης έκανε δηλώσεις και ανέφερε πως ακόμα δεν έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και της Σουηδίας για την είσοδο της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ.

Ο Στόλτενμπεργκ είπε ακόμη πως η Σουηδία έχει κάνει σημαντικά βήματα για να απαντήσει στις ανησυχίες της Τουρκίας και έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, ενώ πρόσθεσε πως εξακολουθεί να υπάρχει χρόνος για την ένταξή της μέχρι τη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Ιουλίου στο Βίλνιους.

«Η Τουρκία έχει νόμιμες ανησυχίες ασφαλείας. Κανένας άλλος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει περισσότερες επιθέσεις τρομοκρατίας, αλλά η Σουηδία έχει κάνει σημαντικά και ειλικρινή βήματα για τις ανησυχίες της Τουρκίας», είπε χαρακτηριστικά.

«Η Σουηδία εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της» έναντι της Τουρκίας, δήλωσε ακόμα ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

Σύμφωνα με τον Στόλτενμπεργκ, αξιωματούχοι της Τουρκίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας θα συναντηθούν την εβδομάδα της 12ης Ιουνίου για περαιτέρω συνομιλίες αναφορικά με το αίτημα ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

«Ο μηχανισμός είναι ουσιαστικός για τη μάχη ενάντια στην τρομοκρατία», είπε ακόμα ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα ο γ.γ. του ΝΑΤΟ έκανε αναφορά σύμφωνα με τη Daily Sabah, στις διαδηλώσεις στη Σουηδία όπου μεταξύ άλλων ακροδεξιοί διαδηλωτές έκαψαν το Κοράνι κάτι που έφερε έντονη τουρκική αντίδραση.

«Οι διοργανωτές αυτών των διαδηλώσεων θέλουν να μπλοκάρουν την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και υπονομεύουν τη συνργασία με την Τουρκία στη μάχη ενάντια της τρομοκρατίας, αποδυναμώνοντας το ΝΑΤΟ. Δεν θα τους αφήσουμε να πετύχουν», είπε ακόμα ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

«Η ένταξη της Σουηδίας στη συμμαχία θα κάνει ισχυρότερο τόσο το ΝΑΤΟ όσο και την Τουρκία. Ανυπομονώ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης της Σουηδίας», είπε ακόμα ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Ο Στόλτενμπεργκ ευχαρίστησε επίσης την Τουρκία επειδή στέλνει ενισχύσεις στο Κόσοβο μετά τις ταραχές που σημειώθηκαν πρόσφατα εκεί και υπογράμμισε πως το ΝΑΤΟ και η διεθνής ειρηνευτική δύναμη στο Κόσοβο KFOR λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την ασφάλεια του λαού του Κοσόβου.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Twitter μετά το τέλος της συνάντησης ο Γενς Στόλτενμπεργκ χαρακτήρισε «παραγωγική» τη συνάντηση που είχε με τον Ερντογάν και προανήγγειλε την επανέναρξη του τριμερούς μηχανισμού.

«Η συνάντηση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να προετοιμάσουμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους ήταν παραγωγική. Συζητήσαμε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και καλωσορίζω ότι η Τουρκία, η Σουηδία και η Φινλανδία θα συναντηθούν ξανά στο πλαίσιο του κοινού μηχανισμού», έγραψε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

