Ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Οστιν εξέφρασε σήμερα από τη Σιγκαπούρη την ανησυχία του για την απροθυμία του Πεκίνου να εμπλακεί σε διάλογο με την Ουάσιγκτον με αντικείμενο τη διαχείριση κρίσεων, υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος είναι καθοριστικός για την αποφυγή συγκρούσεων.

Μιλώντας στην κορυφαία διάσκεψη για την ασφάλεια στην Ασία, γνωστή ως Διάλογος του Σάνγκρι-Λα, ο Οστιν είπε ότι οι ανοικτοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της ηγεσίας των υπουργείων Αμυνας ΗΠΑ και Κίνας είναι «ουσιώδεις» και θα αποτρέψουν τυχόν εσφαλμένες κρίσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε σύγκρουση.

«Ανησυχώ βαθύτατα που η ΛΔΚ (Λαϊκή Δημοκρατίας της Κίνας) δεν είναι διατεθειμένη να ασχοληθεί πιο σοβαρά με τη βελτίωση των μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών μας», είπε ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ.

«Οσο περισσότερο συζητάμε, τόσο περισσότερο μπορούμε να αποφύγουμε παρανοήσεις και εσφαλμένους υπολογισμούς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κρίση ή σύγκρουση», συμπλήρωσε.

Ο υπουργός Αμυνας της Κίνας Λι Σανγκφού αρνήθηκε προ ημερών την πρόσκληση για συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του στο περιθώριο της διάσκεψης στη Σιγκαπούρη.

Χθες Παρασκευή, οι δύο υπουργοί είχαν μια εγκάρδια χειραψία (φωτογραφία, επάνω, από AP, και βίντεο, κάτω) στη διάρκεια του δείπνου, αλλά τίποτα περισσότερο.

Defense chiefs of China and the US, Li Shangfu and Lloyd Austin, shook hands with each other on Friday evening at Shangri-La Hotel, Singapore, before the #SLD23 opening dinner, the first since Li assumed office. pic.twitter.com/eXUUxCEbar

— Global Times (@globaltimesnews) June 2, 2023