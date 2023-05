Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο στην Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, πιθανόν εξαιτίας πλήγματος από ουκρανικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, έκανε γνωστό ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Κοντράτιεφ μέσω της πλατφόρμας Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. «Δεν υπάρχουν θύματα», διευκρίνισε ο κ. Κοντράτιεφ.

Ακόμη, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε ουκρανικό βομβαρδισμό εναντίον κέντρου υποδοχής εσωτερικά εκτοπισμένων πολιτών στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσε ο επικεφαλής αυτής της τοπικής αυτοδιοίκησης, Βιάτσελαβ Γκλάντκοφ.

Τα επεισόδια αυτής της φύσης πολλαπλασιάστηκαν το τελευταίο διάστημα, καθώς το Κίεβο λέει πως προετοιμάζεται για αντεπίθεση ευρείας κλίμακας με σκοπό να διώξει τον ρωσικό στρατό από τα εδάφη που κατέχει στην Ουκρανία.

Χθες Τρίτη νωρίς το πρωί η Μόσχα, η πρωτεύουσα της Ρωσίας, έγινε στόχος επίθεσης με UAVs, που προκάλεσε ήσσονες ζημιές και τραυμάτισε δύο ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η ρωσική κυβέρνηση έκανε λόγο για «τρομοκρατική» ενέργεια.

«Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν με πυροβολικό κέντρο για εκτοπισμένους που φιλοξενεί ηλικιωμένους και παιδιά (…) φύλακας σκοτώθηκε και [άλλοι] δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν», ανέφερε ο κ. Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματίες βρίσκονται «σε σοβαρή κατάσταση» και νοσηλεύονται σε «μονάδες εντατικής θεραπείας», καθώς ο ένας έχει υποστεί τραύματα στην κοιλιά και ο άλλος στον θώρακα.

Συνόδευσε το μήνυμά του με φωτογραφίες κτιρίου που έχει υποστεί ζημιές κι έχει κατεστραμμένα παράθυρα, κρατήρα που άνοιξε οβίδα κοντά στο κουβούκλιο του φύλακα (φωτογραφίες, επάνω και κάτω), καθώς και ενηλίκων και παιδιών που απομακρύνονταν από το κέντρο με λεωφορεία.

