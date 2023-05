Προ εκπλήξεως βρέθηκαν οι θαυμαστές του πολυβραβευμένου ηθοποιού Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο οποίος έχει αποχωρήσει από τα «φώτα» τα τελευταία 4 χρόνια.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός απαθανατίστηκε την Πέμπτη για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια και ήταν πραγματικά αγνώριστος.

Ο πρωταγωνιστής του «Lincoln» είχε μακριά ατημέλητα μαλλιά, ενώ φορούσε μια μπλε φόρμα, ένα μαύρο καπέλο φορτηγατζή και ασορτί αθλητικά παπούτσια και μιλούσε σε ένα κινητό τηλέφωνο με κουμπιά.

O 66χρονος έκανε και νέα εμφάνιση την Παρασκευή, αυτή τη φορά για μια βόλτα σε μια περιοχή του Μανχάταν κρατώντας από το χέρι τη σύζυγό του, Ρεμπέκα Μίλλερ.

Ο Ντέι Λιούις συνδύασε μια κίτρινη φόρμα με μια μαύρη ζακέτα με κουκούλα, ένα ριγέ πουκάμισο και ένα καπέλο.

Ο Βρετανός ηθοποιός, γνωστός για τις εξαιρετικές ερμηνείες του, δεν είχε κάνει κάποια δημόσια εμφάνιση έπειτα από την ανακοίνωση ότι διακόπτει την υποκριτική τον Ιούνιο του 2017, όποτε κυκλοφόρησε η τελευταία ταινία του «Phantom Thread».

«Δεν το έχω καταλάβει» έγραψε τότε σε δήλωσή του σχετικά με την απόφασή του. «Πρέπει να πιστέψω στην αξία αυτού που κάνω. Η δουλειά μπορεί να φαίνεται ζωτικής σημασίας. Ακόμη και ακαταμάχητη. Και αν ένα κοινό το πιστεύει, αυτό θα πρέπει να είναι αρκετό για μένα. Αλλά, τελευταία, δεν είναι» έγραψε και πρόσθεσε ότι αν και ένιωσε «αχαρακτήριστο» να βγάλει μια δήλωση σχετικά με το τέλος της καριέρας του, διευκρίνισε ότι ένιωσε ότι ήθελε να τραβήξει μια γραμμή.

Unrecognizable Daniel Day-Lewis spotted for first time in four years #HotTopics

Read More: 🔥🔥👇https://t.co/6DsOnNyOWc

— Orkidie News (@Orkidie) May 19, 2023