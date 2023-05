Μόλις λίγα 24ωρα μετά τη στέψη του, ο βασιλιάς Κάρολος δείχνει να βρίσκεται στο απόγειο της δημοτικότητάς του. Μάλιστα βίντεο στο οποίο ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα υποδέχεται όλη την Ευρώπη στον 67ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, παρουσιάστηκε στην αρχή του Α’ ημιτελικού.

Συγκεκριμένα στην έναρξη του Α’ Ημιτελικού, ένα αγόρι από το Λίβερπουλ άρχισε να διαδίδει τα νέα ότι φέτος ο διαγωνισμός φιλοξενείται στην πόλη του. Όλα αυτά μέσω του εναρκτήριου βίντεο για το καλωσόρισμα των τηλεθεατών παγκοσμίως.

Ανάμεσα στα πλάνα έπαιξαν και κάποια με το βασιλικό ζεύγος το οποίο πριν λίγες μέρες είχε βρεθεί στο Liverpool Arena για να φωταγωγήσει τη φαντασμαγορική σκηνή του σόου.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσας Καμίλα μάλιστα, εκείνη την ημέρα είχαν ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις και είχαν εντυπωσιαστεί από το αποτέλεσμα.

King Charles and Queen Camilla make a cameo … alongside Subwoolfer? Welcome to #Eurovision pic.twitter.com/Dv2YeEPRFn

— Scott Bryan (@scottygb) May 9, 2023