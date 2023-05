Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πλεούμενο που μετέφερε τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών, αναποδογύρισε στην πολιτεία Κεράλα (νοτιοανατολική Ινδία) χθες Κυριακή, σύμφωνα με τις αρχές και δημοσιεύματα του Τύπου (φωτογραφία επάνω, από το Twitter).

«Με θλίβει»

Εχουν ανασυρθεί είκοσι νεκροί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of India και το πρακτορείο ειδήσεων PTI. Η εφημερίδα Indian Express από την πλευρά της έκανε λόγο για 18 νεκρούς.

«Με θλίβει η απώλεια ανθρωπίνων ζωών εξαιτίας του ναυτικού δυστυχήματος στη Μαλαπούραμ, στην Κεράλα. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θανόντων», ανέφερε ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι μέσω Twitter, υποσχόμενος αποζημιώσεις στους πλησιέστερους συγγενείς των θυμάτων.

#WATCH | Kerala: Rescue operation underway after a tourist boat capsized near Tanur in Malappuram district. So far, death toll in the incident stands at 18. https://t.co/SXfTZcZyi7 pic.twitter.com/sxvwiAFpV9 — ANI (@ANI) May 7, 2023

Το δυστύχημα έγινε στην Τάνουρ, παραθαλάσσια πόλη στην περιφέρεια Μαλαπούραμ, στην Κεράλα. Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

#WATCH | Kerala: So far 18 people are dead after a tourist boat capsized near Tanur in Malappuram district of Kerala. Rescue operations are underway. pic.twitter.com/hEJVDA4PHw — ANI (@ANI) May 7, 2023

Σε διακοπές από το σχολείο

Στην πλειονότητά τους, τα θύματα ήταν παιδιά σε διακοπές από το σχολείο, δήλωσε ο Β. Αμπντουραχιμάν, υπουργός Αθλητισμού στην πολιτεία Κεράλα, που ανέλαβε τον συντονισμό των επιχειρήσεων διάσωσης.

Another Video Kerala: Rescue operation underway after a tourist boat capsized near Tanur in Malappuram district. So far the death toll in this incident has gone up to 21. #Kerala #Rescueoperation #tanurboataccident #Malappuram #tanur #Malappuramdistrict #boataccident pic.twitter.com/3zTdGGv63H — Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 7, 2023

Πάνω στο πλοίο βρίσκονταν πάνω από τριάντα άνθρωποι όταν αναποδογύρισε.

Τέσσερις άνθρωποι, ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, διευκρίνισε ο κ. Αμπντουραχιμάν στο PTI.

At least 11 people died in a major boat tragedy in #Kerala‘s #Malappuram district when a recreational boat capsized. pic.twitter.com/YyHEa5nMzU — Sanjay Jha (@JhaSanjay07) May 7, 2023

Επιζήσαντες είπαν σε ινδικά ΜΜΕ ότι πολλοί επιβάτες δεν φόραγαν σωσίβια.

Ο λόγος που αναποδογύρισε το πλεούμενο παραμένει για την ώρα άγνωστος.

Πηγή: ΑΠΕ