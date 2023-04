Έντεκα είναι οι νεκροί, ενώ 9 είναι οι τραυματίες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, μετά από διαρροή φυσικού αερίου στην πόλη Λουντιάνα, στην ομόσπονδη πολιτεία του Παντζάμπ που βρίσκεται στα βόρεια της Ινδίας, σύμφωνα με τη δήλωση ενός μέλους του τοπικού κοινοβουλίου στην Λουντιάνα.

Στην περιοχή του συμβάντος έφτασε μία ομάδα της Εθνικής Δύναμης Αντιμετώπισης Καταστροφών, προκειμένου να προσδιορίσει την αιτία της διαρροής, όπως δήλωσε ο Ραντζιντέρ Παλ Καούρ Τσαίνα, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου της πόλης.

Punjab: 11 killed & several fall ill following gas leakage in Ludhianahttps://t.co/aNaSFpwipS

— All India Radio News (@airnewsalerts) April 30, 2023