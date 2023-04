Τουλάχιστον ογδόντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 220 τραυματίστηκαν όταν ποδοπατήθηκε κόσμος που είχε συγκεντρωθεί σε σχολείο για τη διανομή οικονομικής βοήθειας χθες Τετάρτη, ανακοίνωσε ο Ανίς ας Σουμπάιχι, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της de facto κυβέρνησης των Χούθι, στην Υεμένη (φωτογραφία, επάνω, και βίνετο, κάτω, από το Twitter).

Πυροβολισμοί στον αέρα

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στη συνοικία Μπαμπ ελ Γιέμεν, στην Παλιά Πόλη της πρωτεύσουας Σαναά, δήλωσε στέλεχος των δυνάμεων ασφαλείας των Χούθι.

BREAKING: More than dozen dead, many injured after a stampede in a school in Sanaa, Yemen where poor people gathered to receive charities during Ramadan pic.twitter.com/79O9hFc5A5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 19, 2023

Οι αντάρτες Χούθι έκλεισαν αμέσως το σχολείο όπου διοργανώθηκε η διανομή της βοήθειας και απαγόρευσαν σε άτομα, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων, να πλησιάσουν.

Αυτόπτες μάρτυρες, ο Abdel-Rahman Ahmed και ο Yahia Mohsen, είπαν ότι ένοπλοι Χούθι πυροβόλησαν στον αέρα σε μια προσπάθεια να ελέγξουν το πλήθος, προφανώς χτυπώντας ένα ηλεκτρικό καλώδιο και προκαλώντας την έκρηξή του.

Προκλήθηκε πανικός

Αυτό προκάλεσε πανικό και οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πολλών γυναικών και παιδιών, ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει δεκάδες άτομα στο έδαφος, άλλα νεκρά και άλλα να ουρλιάζουν καθώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν να βοηθήσουν.

Breaking: 79 people killed and 110 injured after a stampede in a school in Sanaa, Yemen where poor people gathered to receive charities during Ramadan. 📽️@SaadAbedine#Yemen pic.twitter.com/f0ti65IUQB — World Times (@WorldTimesWT) April 20, 2023

Το υπουργείο Εσωτερικών που διοικείται από τους αντάρτες ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο διοργανωτές και πως διεξάγεται έρευνα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου, ταξίαρχος Abdel-Khaleq al-Aghri, απέδωσε την τραγωδία στην «αυθαίρετη διανομή» χρημάτων χωρίς συντονισμό με τις τοπικές αρχές.

Εξαθλιωμένοι

Πολλοί Yεμενίτες, εξαθλιωμένοι έπειτα από χρόνια πολέμου, συγκεντρώθηκαν σε κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας ενόψει του Eιντ αλ Φιτρ, μιας από τις σημαντικότερες γιορτές για τους μουσουλμάνους.

First images of the stampede, in which 78 people were killed and dozens injured, in front of an aid distribution center belonging to a merchant in #Sanaa, #Yemen pic.twitter.com/Jmz53Trvb4 — Sami AL-ANSI سـامي العنسي (@SamiALANSI) April 20, 2023

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι τα ποσά που δόθηκαν στο σχολείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία ανήλθαν σε 5.000 ριάλ Υεμένης (18 ευρώ, 20 δολάρια) ανά άτομο.

Η πρωτεύουσα της Υεμένης ελέγχεται από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι από τότε που αυτοί εξόρμησαν από το βόρειο προπύργιό τους το 2014 και απομάκρυναν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

These are heartbreaking scenes from what happened this evening in the stampede incident in Sanaa during the distribution of food or money donations to Yemenis and how the need caused this great tragedy. According to Sanaa MOH, 78 civilians died. Its unfortunate news for #Yemen pic.twitter.com/jAoQctR93H — Ahmed Baider (@ahmedbaider1) April 19, 2023

Η κίνησή τους ώθησε έναν συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία να παρέμβει το 2015 για να προσπαθήσει ν’ αποκαταστήσει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Η σύγκρουση έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε πόλεμο δι’ αντιπροσώπων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν.

Ο πόλεμος έχει σκοτώσει περισσότερους από 150.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων μαχητών και αμάχων, και έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές καταστροφές στον κόσμο.