Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (5/5) στην Ιαπωνία, στην περιοχή Ισικάουα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο, το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν στα 40 χλμ. Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με το Reuters.

🔔#Earthquake (#地震) M6.3 occurred 80 km N of #Uozu (#Japan) 9 min ago (local time 14:42:09). More info at:

— EMSC (@LastQuake) May 5, 2023