Σεισμός 7,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά της Σουμάτρας της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS), υποχρεώνοντας κατοίκους του νησιού να αναζητήσουν καταφύγιο σε σημεία με μεγαλύτερο υψόμετρο ωσότου να αρθεί η προειδοποίηση για τον κίνδυνο να χτυπήσει τσουνάμι.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα θύματα ή υλικές ζημιές.

«Ο σεισμός ήταν τόσο δυνατόν που δυσκολευτήκαμε να σηκωθούμε και να βγούμε έξω», είπε ο Πατρίζ Σανένε, 34 ετών, κάτοικος του Σιμπέρουτ, του μεγαλύτερου από τα νησιά Μεντάβαι. «Δυσκολευτήκαμε να βγούμε από το σπίτι, χρειάστηκε να πιαστούμε από τοίχους».

«Ήταν ο πιο ισχυρός σεισμός (…) φέτος. Νόμιζα πως θα γινόταν τσουνάμι. Ευχαριστώ τον θεό που δεν είχαμε τσουνάμι», πρόσθεσε.

A magnitude 7.3 earthquake struck west of Indonesia’s Sumatra island, triggering a tsunami warning for around two hours https://t.co/W87SiSJcH0 pic.twitter.com/3ILI7JE7Ey

— Reuters (@Reuters) April 25, 2023