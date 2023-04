Σεισμική δόνηση 6,6 βαθμών έπληξε σήμερα την Ιάβα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθμος 592 χιλιομέτρων.

ℹEvent wrap-up: today a M6.7 #earthquake ( #gempa ) hit #Bojonegoro ( #Indonesia ) at 16:55:46 local time (UTC 09:55:46). Shaking was felt over 600km by approximately 130M people in Indonesia.

Eyewitnesses are reporting 121 km N of #Bojonegoro. Felt the #earthquake (#gempa) too? Please share located pics & videos🙏 DO NOT PUT YOURSELF or OTHER PEOPLE in DANGER❗OBEY NATIONAL LAWS❗

