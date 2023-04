Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της παγοθύελλας που έπληξε τον ανατολικό Καναδά, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, ενώ ο παγετός προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης των δύο πιο πυκνοκατοικημένων επαρχιών της χώρας.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στο Κεμπέκ όταν καταπλακώθηκε από δέντρο, ενώ άλλος ένας σκοτώθηκε από πτώση κλαδιού στο ανατολικό Οντάριο, σύμφωνα με καναδικά μέσα ενημέρωσης.

#Canada. A significant #storm resulted in a power outage affecting a few hundred thousand households in #Montreal. The exact timing for power to be restored remains uncertain, causing further hardship for those affected: power was cut off for around five hours. pic.twitter.com/Hh9LIHPPAG

— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) April 5, 2023