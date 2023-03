Ευχάριστα είναι τα νέα για την υγεία του Τζέρεμι Ρένερ. Ο διάσημος ηθοποιός μετά το τρομακτικό ατύχημα, που είχε κοντά στο σπίτι του στη Νεβάδα με το εκχιονιστικό μηχάνημα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, περπατά και πάλι.

Στο βίντεο, που ανέβασε ο ίδιος στα social media και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται να κάνει διάδρομο κατά τη διάρκεια της φυσικοθεραπείας του και να μιλά σε έναν κύριο εξηγόντας του πώς το μηχάνημα του επιτρέπει να αισθάνεται λιγότερο βάρος, σαν να περπατάει με μπαστούνι.

«Μείνε γερός», «Τα πας περίφημα», «Αδερφέ, αυτό είναι μεγάλη πρόοδος μέσα σε τρεις μήνες», «Συνέχισε έτσι», είναι μόνο κάποια από τα σχόλια που δέχτηκε από φίλους και θαυμαστές του.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 26, 2023