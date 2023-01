Σε μια νέα κινηματογραφική τροχιά μπαίνει πλέον η Κίνα, μετά την απόφαση της να άρει την απαγόρευση των ταινιών της Marvel, η οποία και ίσχυε τα τελευταία 3,5 χρόνια. Ο Black Panther: Wakanda Forever και ο Ant-Man and the Wasp: Quantumania θα κυκλοφορήσουν τον επόμενο μήνα, ακριβώς μετά την κινέζικη Πρωτοχρονιά των Κινέζων. Μάλιστα, σηματοδοτούν τις πρώτες πρεμιέρες της Marvel στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως, από την πρεμιέρα του Avengers: Endgame το 2019.

Παραλληλα, η ταινία του Τζέιμς Κάμερον «Αvatar: Τhe Way of water» έκανε ήδη πρεμιέρα στην Κίνα ξεπερνώντας τα 220 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις.

Η λογοκρισία της κινέζικης κυβέρνησης

Οι ταινίες της Marvel έχουν υπάρξει τεράστιες επιτυχίες στο κινέζικο box office, η πρώτη ταινία Black Panther κέρδισε 105 εκατομμύρια δολάρια στην Κίνα το 2018, ενώ ο Ant-Man ξεπέρασε τα 120 εκατομμύρια την ίδια χρονιά.

Η διαδικασία για να προβληθούν ταινίες στην Ασιατική χώρα είναι να περάσουν την έγκριση του ελεγκτικού συμβουλίου της Κινηματογραφικής Διοίκησης της Κίνας. Οι περισσότερες από τις ξένες ταινίες απορρίπτονται συνήθως, είτε για λόγους λογοκρισίας είτε για να προστατευτεί η εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία.

Διάσημες ταινίες όπως το Black Widow με την Σκάρλετ Γιοχάνσον, το Spider-Man: No Way Home, Eternals σε σκηνοθεσία της Κλόε Ζάο, το Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings που μας σύστησε τον πρώτο Ασιάτη υπερήρωα της MCU, αλλά και οι πιο πρόσφατες ταινίες Doctor Strange in the Multiverse of Madness και Thor: Love and Thunder δεν είχαν εγκριθεί και έτσι δεν κυκλοφόρησαν ποτέ επίσημα στην κινέζικη αγορά.