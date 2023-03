Ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές του Αφγανιστάν, του Πακιστάν και της Ινδίας.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα από τον σεισμό, σύμφωνα με το Reuters.

Το Μετεωρολογικό Τμήμα του Πακιστάν κατέγραψε σεισμό μεγέθους 6,8 βαθμών, λέγοντας ότι το επίκεντρο ήταν στην οροσειρά Hindu Kush κοντά στην απομακρυσμένη επαρχία Badakhshan στο βόρειο Αφγανιστάν.

Tο Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) έκανε το μέγεθος ελαφρώς χαμηλότερο, στα 6,5, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το USGS είπε ότι το επίκεντρο ήταν 40 χιλιόμετρα (25 μίλια) νοτιοανατολικά της αφγανικής πόλης Τζουρμ, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν και το Τατζικιστάν.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, καθώς και σε μια σειρά πακιστανικών πόλεων, όπως το Ισλαμαμπάντ και η Λαχόρη.

Μεγάλα τμήματα της Νότιας Ασίας είναι σεισμικά ενεργά επειδή μια τεκτονική πλάκα γνωστή ως ινδική πλάκα σπρώχνει βόρεια στην ευρασιατική πλάκα.

Ένας σεισμός 6,1 Ρίχτερ στο ανατολικό Αφγανιστάν σκότωσε πάνω από 1.000 ανθρώπους πέρυσι.

An earthquake of magnitude 7.2 hit #Tajikistan near the border with #China #Pakistan pic.twitter.com/LDKq3IFDfN

— وہ کون تھا (@Wo_kon_Tha) March 21, 2023