Τρόμο και ανησυχία προκάλεσε σε συνεργάτες και τηλεθεατές η μετεωρολόγος του CBS Los Angeles, Alissa Carlson Schwartz, η οποία λίγο πριν παρουσιάσει το δελτίο καιρού έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στο έδαφος.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, όταν οι παρουσιάστριες της εκπομπής έδωσαν τον λόγο στην Αlissa και εκείνη πριν προλάβει να ξεκινήσει την πρόβλεψή της κατέρρευσε, χτύπησε το κεφάλι της στο γραφείο και κατέληξε στο έδαφος.

Η εκπομπή διακόπηκε αμέσως και το κανάλι λίγη ώρα μετά μέσω ανάρτησης στο Twitter ενημέρωσε τους τηλεθεατές πως η Alissa «πλέον ξεκουράζεται και αναρρώνει».

All of us at KCAL News want thank you for your thoughts and prayers after Meteorologist Alissa Carlson fainted during our morning newscast. Alissa is now resting and recovering. She says she’s going to be okay.

— KCAL News (@kcalnews) March 18, 2023