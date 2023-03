Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει την τρομακτική στιγμή που ένα ελικόπτερο του Εθνικού Στρατού της Κολομβίας φαίνεται να περιστρέφεται εκτός ελέγχου και να πέφτει στο έδαφος δημιουργώντας ένα σύννεφο καπνού.

Η τρομακτική στιγμή καταγράφεται από θεατές στην πόλη in Quibdó από το παράθυρό τους.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν τέσσερις άνθρωποι και δυστυχώς δεν διασώθηκε κανείς.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, επιβεβαίωσε το δυστύχημα στο Twitter και δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατευθύνονται στο σημείο της συντριβής.

«Ένα ελικόπτερο του στρατού συνετρίβη στο Quibdó καθώς εκτελούσε καθήκοντα εφοδιασμού» ανέφερε.

Shocking visuals of a helicopter that crashed in urban area of Quibdó in Colombia , the helicopter belongs to the Colombian Army. Further details awaited. pic.twitter.com/9oeQf7GRsN

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία για την πτώση του ελικοπτέρου του Εθνικού Στρατού.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επρόκειτο για ένα ελικόπτερο UH-1N, το οποίο εκτελούσε επιχείρηση ανεφοδιασμού κοντά στην πόλη Quibdó στην περιοχή Chocó στη δυτική Κολομβία.

Το μοντέλο UN-1N «είναι αναγνωρισμένο για την εκτέλεση αποστολών ασφαλείας υψηλού αντίκτυπου», σύμφωνα με το BluRadio.

Colombia 🇨🇴 An Army helicopter crashed this Sunday in the La Playita neighborhood, in the city of Quibdó, capital of the Chocó department, leaving at least four people dead.(19.03.2023)

