Στα 63 της χρόνια έφυγε από τη ζωή η μεγιστάνας των εσωρούχων και του brand «Ann Summers» Jacqueline Gold. Η οικογένεια καλείται να διαχειριστεί τον χαμό της δύο μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα της David Gold, ιδιοκτήτη της West Ham.

Η Jacqueline Gold, το αφεντικό της «Ann Summers», πέθανε μετά από επταετή μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Η είδηση του θανάτου της έρχεται δέκα μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο του επιχειρηματία πατέρα της David, που απεβίωσε στις 4 Ιανουαρίου του 2023.

Στο πλευρό της στις τελευταίες της στιγμές είχε τον σύζυγό της, την κόρη της και την αδελφή της Vanessa, που έγινε διευθύνουσα σύμβουλος της «Ann Summers» το 2022. Σε μια συγκλονιστική ανακοίνωση, η Vanessa περιέγραψε την αδελφή της ως την «απόλυτη μαχήτρια».

Η Jacqueline Gold είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού το 2016 και έδινε τη δική της μάχη αυτά τα χρόνια. Ο πατέρας της, πρόεδρος της West Ham United, πέθανε μετά από σύντομη ασθένεια στις 4 Ιανουαρίου στα 86 του χρόνια.

Είχε αφήσει στη Jacqueline Gold την εταιρεία «Ann Summers» και τα τέσσερα καταστήματά της το 1981. Η εταιρεία σήμερα έχει 80 καταστήματα και ετήσιες πωλήσεις 113,8 εκατομμυρίων λιρών.

«Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε ότι πέθανε έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Dan, την κόρη της Scarlett, την αδελφή της Vanessa και τον γαμπρό της Nick», σημειώνεται σε ανακοίνωση της οικογένειας.

Οι τελευταίες εικόνες της Jacqueline Gold ήταν από την κηδεία του πατέρα της. Ήταν συντετριμμένη από τον θάνατό του, δηλώνοντας τότε πως η οικογένεια Gold έχασε τον «ήρωά» της.

