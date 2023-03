Πέθανε η Kiska, γνωστή ως «η πιο μοναχική όρκα του κόσμου». Το πάρκο Marineland στο Οντάριο του Καναδά επιβεβαίωσε τον θάνατο της 47χρονης θηλυκής φάλαινας.

«Η ομάδα φροντίδας θαλάσσιων θηλαστικών της Marineland και οι ειδικοί έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για την Kiska και θρηνούμε την απώλειά της» ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η Κίσκα, η τελευταία όρκα σε αιχμαλωσία στον Καναδά, πέρασε τα τελευταία 12 χρόνια σε απομόνωση παρά το γεγονός ότι οι όρκες είναι εξαιρετικά κοινωνικά θηλαστικά.

Η αιτία θανάτου δεν ανακοινώθηκε, αλλά η Marineland σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι η υγεία της είχε επιδεινωθεί εδώ και εβδομάδες.

Το θεματικό πάρκο κατηγορήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 για κακομεταχείριση των ζώων, αφότου κυκλοφόρησαν βίντεο με την Kiska να χτυπά το κεφάλι και το σώμα της στα τοιχώματα της δεξαμενής της.

Tune into @globalnews tomorrow morning at 7:20am (EST) as I will be speaking about Kiska, MarineLand’s last surviving orca and what can be done to rescue her. #FreeKiska pic.twitter.com/sAXaMJ12W2

Ένα άλλο βίντεο την έδειχνε να επιπλέει νωχελικά στην επιφάνεια της πισίνας.

UPDATE: We have more heartbreaking video of Kiska, MarineLand’s last surviving orca floating listlessly at the surface of her concrete pool. She has lived in complete isolation since 2011. Witnesses say she often calls out for other orcas. #FreeKiska pic.twitter.com/TWyw9x781B

— Phil Demers (@walruswhisperer) July 16, 2021