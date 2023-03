Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Μισέλ Γιο. Η Μαλαισιανή ηθοποιός, που είναι η πρώτη Ασιάτισσα υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, «άνοιξε» την καρδιά της και μίλησε στο περιοδικό People για τα στερεότυπα που επικρατούσαν στο παρελθόν, στο Χόλυγουντ.

Επίσης, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όλα αυτά τα χρόνια, δουλεύοντας στην κινηματογραφική βιομηχανία, και αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους απείχε από τον χώρο της υποκριτικής για περίπου δύο χρόνια.

«Στο παρελθόν…»

Όπως είπε, ο ρόλος της στην ταινία «Tomorrow Never Dies» με τον Πιρς Μπρόσναν ήταν εκείνος που «έσπασε» τα στερεότυπα γύρω από τον χαρακτήρα του Τζέιμς Μποντ.

«Ο Τζέιμς Μποντ σε εκείνη τη φάση ήταν γνωστός μόνο ως ένας μάτσο άνδρας και τα κορίτσια γύρω του ήταν απλά κορίτσια με χαριτωμένα ονόματα», εξήγησε.

Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε: «Όταν πρωτοήρθα στο Χόλυγουντ, ξαφνιάστηκα λίγο όταν μου είπαν: «Πρώτα απ’ όλα, είσαι μειονότητα». Εκείνο το διάστημα, οι άνθρωποι στη βιομηχανία δεν μπορούσαν πραγματικά να ξεχωρίσουν αν ήμουν Κινέζα ή Γιαπωνέζα ή Κορεάτισσα ή αν μιλούσα καν Αγγλικά».

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αρνηθεί να εργαστεί για σχεδόν δύο χρόνια, καθώς δεν μπορούσε να συμφωνήσει με τους στερεοτυπικούς ρόλους που της προσφέρονταν.

Βέβαια, δεν υποχώρησε, πάλεψε και κατάφερε να κάνει μία σπουδαία καριέρα. Φέτος, στα 60 της χρόνια, προτάθηκε από την Ακαδημία για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου, για την ερμηνεία της στην ταινία «Everything Everywhere All At Once», ενώ ετοιμάζεται και για την «Madam Morrible» στην κινηματογραφική μεταφορά του «Wicked».

Για τον νέο της ρόλο σχολιάζει: «Στο παρελθόν, αυτός ο ρόλος θα ήταν για μια καυκάσια κυρία. Αυτό είναι που ονομάζουμε ποικιλομορφία, συμμετοχικότητα. Έτσι το κάνεις να δουλέψει. Είναι μια φυσική διαδικασία, η πρόοδος, η εξέλιξη που μπορούμε να έχουμε».