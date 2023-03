Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια είχε ο Τούρκος ομόλογός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά την τραγωδία στα Τέμπη.

Ο κ. Τσαβούσογλου, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για το πολύνεκρο δυστύχημα, με τον Νίκο Δένδια, να τον ευχαριστεί για την αλληλεγγύη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Νωρίτερα, με εντολή του Μεβλούτ Τσαβούσογλου το τουρκικό ΥΠΕΞ, είχε εκδώσει σχετική ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

«Μάθαμε με μεγάλη θλίψη ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν χθες το βράδυ ύστερα από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στους γείτονές μας, στην Ελλάδα.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους συγγενείς όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, καθώς και στους ανθρώπους και την κυβέρνηση της Ελλάδας και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Press Release Regarding the Train Crash in Greece https://t.co/icqGQbvrhT pic.twitter.com/DQbqViNg2T

— Turkish MFA (@MFATurkiye) March 1, 2023