Αγωγή σε βάρος του Άλεκ Μπάλντουιν κατέθεσαν τρία μέλη του συνεργείου της ταινίας «Rust» μετά τον τραγικό θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Τα μέλη του συνεργείου υποστηρίζουν ότι έχουν βιώσει συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες εξαιτίας του θανάτου της διευθύντριας φωτογραφίας.

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2021, όταν ο Mπάλντουιν έκανε πρόβα με ένα πιστόλι για μια σκηνή που διαδραματιζόταν μέσα σε μια εκκλησία. Το όπλο του εκπυρσοκρότησε, σκοτώνοντας τη Χαλίνα Χάτσινς και τραυματίζοντας τον σκηνοθέτη, Τζοέλ Σοόυζα.

Ο Μπάλντουθν αρνήθηκε ότι τράβηξε τη σκανδάλη, αλλά του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας επειδή πυροβόλησε με το όπλο στραμμένο προς την άτυχη κινηματογραφίστρια.

Τα τρία μέλη του συνεργείου που κατέθεσαν αυτή την τελευταία αγωγή σε βάρος του γνωστού ηθοποιού, είναι, σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Ross Addiego, η Doran Curtin, ενδυματολόγος, και ο Reese Price.

