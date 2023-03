Viral έχει γίνει μια αγγελία στον ιστότοπο Craigslist, στην οποία αναφέρεται ότι ένας single άντρας 30 περίπου ετών προσφέρει 10.000 δολάρια σε εκείνον που μπορεί να τον βοηθήσει να βρει σύζυγο. Ο άντρας ισχυρίζεται ότι θέλει να βρει τη μία και μοναδική, αλλά χρειάζεται κάποιον να κάνει την… ψιλοκουβεντούλα για λογαριασμό του, παραδεχόμενος ότι δεν είναι το φόρτε του.

«Αναζητώ μια αδελφή ψυχή», ξεκινά την ανώνυμη αγγελία του. «Αλλά πρώτα, αναζητώ έναν Σιρανό ντε Μπερζεράκ».

Σιρανό ντε Μπερζεράκ ήταν ένας Γάλλος συγγραφέας του 17ου αιώνα, ο οποίος ενέπνευσε το εμβληματικό θεατρικό έργο του 19ου αιώνα «Σιρανό ντε Μπερζεράκ», γραμμένο από τον Εντμόν Ροστάν.

Στο έργο, ο Σιρανό – ένας ταλαντούχος συγγραφέας που ντρέπεται για τη μεγάλη του μύτη – προσλαμβάνεται από έναν όμορφο αλλά μη γοητευτικό ευγενή, τον Κριστιάν, για να γράψει ερωτικά γράμματα για λογαριασμό του και να κερδίσει την καρδιά μιας καλλονής που ονομάζεται Ρωξάνη. Ο Σιρανό ανακαλύπτει στη συνέχεια ότι και ο ίδιος έχει ερωτευτεί τη Ρωξάνη.

The *restraint* it’s taking me not to reply to this morally dubious ad that is nonetheless chaotic in a very distinct way that I find thoroughly riveting. pic.twitter.com/WaNJ6n0EjK

— Laura Albanese (@AlbaneseLaura) February 26, 2023