Ήταν τέσσερις τα ξημερώματα της 24ης Φεβρουαρίου 2022 όταν ο Μπόρις Τζόνσον έλαβε ένα τηλεφώνημα που τον ξύπνησε την ώρα που κοιμόταν στην πρωθυπουργική κατοικία στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ και τον ενημέρωνε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε εισβάλλει στην Ουκρανία.

Μόλις λοιπόν ο τότε Βρετανός πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τους συμβούλους του γι’ αυτό που η Μόσχα χαρακτήρισε ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», ο Τζόνσον ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος και σχολίασε με τρεις λέξεις και σε αγοραίο ύφος την ενέργεια της Ρωσίας και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Αυτό το γαμ@@@ μ@@@@»!», φώναξε χαρακτηριστικά μην μπορώντας να πιστέψει τα όσα άκουσε.

