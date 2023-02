Δύο σπάνιοι πίθηκοι που εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς στις αρχές της εβδομάδας από τον ζωολογικό κήπο του Ντάλας στις ΗΠΑ, αφού κάποιος «πείραξε» το κλουβί τους, βρέθηκαν ζωντανοί και έχουν ήδη επιστρέψει στο «σπίτι» τους.

Οι αυτοκρατορικοί λεοντοπίθηκοι εντοπίστηκαν σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο στο Λάνκαστερ, ένα νότιο προάστιο του Ντάλας, όπως ανέφερε η αστυνομία, αναρτώντας στο Twitter τη φωτογραφία του ενός, σκαρφαλωμένου σε μια ντουλάπα.

Dallas Police, with the help of the Lancaster Police Department, located the two missing tamarin monkeys from the Dallas Zoo at an abandoned home in Lancaster.

Pictured is one of the animals still inside the closet of the house.

The monkeys have been returned to the zoo. pic.twitter.com/vfWj7aAt3T

— Dallas Police Dept (@DallasPD) February 1, 2023