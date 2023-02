Εκείνη την ημέρα θα ήταν τα πέμπτα γενέθλια του μικρού Caleb. Η μητέρα του αποφάσισε να κάνει κάτι ξεχωριστό για να τιμήσει τη μνήμη του πρόωρα χαμένου γιου της.

Η συγκινητική χειρονομία της να αφήσει κρυφά ένα παιδικό βιβλίο στα Morrisons ως δώρο για έναν ανυποψίαστο πελάτη. Μια κίνηση που έχει συγκινήσει απίστευτα τον κόσμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Δάκρυσε το ιντερνετ: Η μικρή Savvie ακούει για πρώτη φορά τη φωνή της μαμάς

Είχε γράψει και ένα ανώνυμο σημείωμα. «Με βρήκες!!! Απόλαυσε το βιβλίο στη μνήμη του γιου μου Caleb. Σήμερα θα συμπλήρωνε τα 5 του χρόνια».

Το βιβλίο «Harry and the Cinosaurs First Sleepover» είχε τοποθετηθεί στον χώρο για την αλλαγή βρεφών του σούπερ μάρκετ. Η γυναίκα, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, θέλησε να τιμήσει με έναν όμορφο τρόπο τη μνήμη του.

Mum’s touching gesture to dead son leaves Morrisons shopper in tears https://t.co/ob3Uoc6TsP — James Rodger (@jamesdrodger) February 1, 2023

Όλοι με δάκρυα στα μάτια

Ήταν ο σύντροφος της Sarah Foster, Joe, που βρήκε το ασυνήθιστα τοποθετημένο δώρο στο κατάστημα Anchor Road και μοιράστηκε την ιστορία στο Facebook.

Το βιβλίο έχει πια περάσει στα χέρια της κορούλας τους Charlotte. «Είναι τόσο όμορφο. Μου έφερε δάκρυα στα μάτια», σημείωσε για το σημείωμα και την κίνηση της άγνωστης γυναίκας η Sarah Foster.

Αφού έστειλε το δικό της μήνυμα για τον μικρό Caleb, σημείωσε πως η δίχρονη κορούλα της Charlotte έχει λατρέψει ήδη το βιβλίο. «Σας ευχαριστώ, θα το αγαπάμε για πάντα».

Όσοι διάβασαν την ιστορία στα social media, δεν έκρυψαν το γεγονός πως τους έφερε δάκρυα στα μάτια. Και όλοι ευχήθηκαν για τον μικρό Caleb.

Oh my goodness this is emotional https://t.co/nIcWigIopv — sarah probert (@sarahprobert) February 1, 2023

Η είδηση έρχεται λίγο καιρό αφότου διαπιστώθηκε σε έρευνα πως τα πιο νοσταλγικά παιδικά παιχνίδια που κρύβονται σε σοφίτες σπιτιών είναι η Barbie, τα Lego και τα Hot Wheels. Πάνω από το ένα τέταρτο των Βρετανών και συγκεκριμένα το 28% πιστεύει ότι θα μπορούσε να διαθέτει ένα χρυσωρυχείο παλιών παιχνιδιών που βρίσκονται αποθηκευμένα σπίτια τους.

Από κύβους του Rubik μέχρι και τα ρετρό τηλέφωνα της Fisher Price. Ο μέσος ενήλικας υπολογίζεται ότι κρατάει 20 παιχνίδια από την παιδική του ηλικία. Εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να αξίζουν έως και 300 λίρες.

Από δημοσκόπηση σε 2.000 ενήλικες αποκαλύφθηκε ότι σχεδόν οι μισοί (47%) δεν έχουν καμία πρόθεση να πουλήσουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια. Τα δύο τρίτα (65%) σχεδιάζουν να τα παραδώσουν στα παιδιά ή τα εγγόνια τους.

Η έρευνα διενεργήθηκε από το Busy Bees για να γιορτάσει τη 40ή επέτειο από την ίδρυση του πρώτου παιδικού σταθμού το 1983. Ήθελαν να διερευνήσουν πώς τα παιχνίδια και το πώς τα παιδιά παίζουν μαζί τους έχουν αλλάξει από τότε.