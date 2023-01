Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε ο βράδυ του Σαββάτου κοντά στα σύνορα Τουρκίας και Ιράν, καταστρέφοντας σπίτια σε μια επαρχιακή πρωτεύουσα του Ιράν, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο σεισμός, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), καταγράφηκε στις 20:14 (ώρα Ελλάδας), στα σύνορα Τουρκίας και Ιράν και το εστιακό του βάθος εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

«Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις δημοσιογράφου του Fars, το μέγεθος της καταστροφής σπιτιών και κτιρίων στην πόλη Χόι είναι σχετικά μεγάλο», μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων δήλωσαν ότι ομάδες διάσωσης εστάλησαν στην περιοχή και ότι τα νοσοκομεία τέθηκαν σε συναγερμό.

Η ισχυρότατη σεισμική δόνηση «χτύπησε» την πόλη Χόι, η οποία βρίσκεται νοτιοδυτικά του Ιράν

🚨 Massive 5.9 magnitude #earthquake strikes #Iran‘s northwestern city of Khoy, causing widespread damage and electricity cutoff in some areas. At least 7 aftershocks have been recorded in the past 30 minutes. pic.twitter.com/bXYoxU0nVF

— MAYSAM BIZÆR میثم بی‌زر (@m_bizar) January 28, 2023