Οι εξελίξεις τρέχουν καθημερινά στη «Γη της Ελιάς», μέσα από το πρόγραμμα του MEGA, με τους τηλεθεατές να αγωνιούν μαζί με τους ήρωες της αγαπημένης τους σειράς.

Κάτι που συνέβη, άλλωστε, τη νύχτα της Κυριακής και στο επεισόδιο που προβλήθηκε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Σε αυτό, η Εύα υποχρεώθηκε να προχωρήσει σε διακοπή της εγκυμοσύνης της καθώς, όσο κι αν αγαπά τον Χρήστο, εκείνος την «πάγωσε» στο άκουσμα πως περιμένει τον καρπό του έρωτα τους.

Έτσι, βαθιά πλήγωμένη, η ηρωίδα που ερμηνεύει εκπληκτικά η Χρύσα Παπά προχώρησε σε αποβολή διχάζοντας τους φανατικούς τηλεθεατές του καθημερινού σίριαλ του MEGA οι οποίοι, όπως φάνηκε από τα σχόλια στο Twitter, ξέσπασαν για την συμπεριφορά του Χρήστου που οδήγησε την Εύα στο να διακόψει έτσι άδοξα την εγκυμοσύνη της.

