«Απασφάλισε» κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ την περίοδο διακυβέρνησης από τον Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον, με φόντο τις τουρκικές εκλογές.

Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε προ ημερών στη Wall Street Journal, με τίτλο «το εκλογικό μήνυμα του ΝΑΤΟ για τον Ερντογάν», ο Τζον Μπόλτον σημειώνει ότι η αγορά από την Τουρκία ρωσικών συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας S-400, η ​​πολεμική ρητορική και η προσπάθεια του τούρκου προέδρου να παρέμβει στις επερχόμενες εκλογές είναι σημαντικός λόγος για να τερματιστεί η ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Αν και δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ιδρυτικό χάρτη της αμυντικής συμμαχίας για αποβολή ή αναστολή μέλους, ο Μπόλτον υποστηρίζει ότι υπάρχει άλλη μέθοδος εκδίωξης της Τουρκίας για να ξεπεράσει το πρόβλημα. «Η αρχή του διεθνούς δικαίου του rebus sic stantibus -«όπως έχουν τα πράγματα τώρα» – είναι επαρκής για να γίνει αυτό».

Turkey is a member of @NATO but isn’t acting like one. Seriously considering their expulsion or suspension will emphasize the stakes of their coming elections, making it harder for Erdogan to subvert the vote, and give opposition candidates a real chance. https://t.co/TRcma7gX54

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 17, 2023