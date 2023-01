Ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ συναντήθηκε χθες Τετάρτη στο γραφείο του, στην έδρα της Γενικής Διοίκησης στη Βεγγάζη, με τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ στη Λιβύη Λέσλι Ορντμαν και τον αναπληρωτή διοικητή των αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων στην Ευρώπη και την Αφρική, αντιπτέραρχο Τζον Λαμοντάν (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο συντονισμός ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορίας, και η σημασία της επανένωσης του λιβυκού στρατού υπό μια δημοκρατικά εκλεγμένη πολιτική ηγεσία, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία.

CdA Ordeman and @HQUSAFEAFAF Deputy Commander Lt. Gen. Lamontagne met with LNA commander Khalifa Haftar in #Benghazi to discuss security coordination, including aviation, and the importance of reunifying the Libyan military under democratically elected civilian leadership. #Libya pic.twitter.com/f8Zt5WC3yK

Σύμφωνα με τα λιβυκά μέσα ενημέρωσης, το γραφείο του Χαλίφα Χαφτάρ επιβεβαίωσε τη συνάντηση χωρίς ν’ αναφέρει περαιτέρω πληροφορίες.

Ο επιτετραμμένος των ΗΠΑ στη Λιβύη επισκέπτεται τη Βεγγάζη, όπου την Τρίτη συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ακίλα Σάλεχ.

Σύμφωνα πάντα με την αμερικανική πρεσβεία, κατά τη συνάντηση τονίστηκε η «σημασία της οικοδόμησης ενότητας και της γεφύρωσης των διαφορών για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του λιβυκού λαού, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης του πολυαναμενόμενου αιτήματός του να επιλέξει τους ηγέτες του».

CdA Ordeman in #Benghazi: «HoR Speaker Saleh and I met in Benghazi today to discuss the importance of building unity across divides to best serve the interests of the Libyan people, including fulfilling their longstanding demand to choose their leaders.» #Libya pic.twitter.com/e4FUfC4ULi

— U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) January 17, 2023