Το πολύκροτο βιβλίο του πρίγκηπα Χάρι «Spare» δεν επηρέασε μόνο την βασιλική οικογένεια, αλλά ολόκληρη την Βρετανία, καθώς το Ιράν κατηγορεί την χώρα για εγκλήματα πολέμου.

Το αιματοβαμμένο καθεστώς χρησιμοποιεί ξεδιάντροπα το βιβλίο ως όπλο προπαγάνδας, δικαιολογώντας μάλιστα την βάρβαρη δολοφονία ενός Βρετανού κρατουμένου στις φυλακές του Ιράν, αναφέρει η εφημερίδα Sun.

Το Ιράν κατηγόρησε τον Χάρι για εγκλήματα πολέμου επειδή στο βιβλίο του είπε ότι εξολόθρευσε 25 μαχητές των Ταλιμπάν.

Το υπουργείο Εξωτερικών του, χρησιμοποίησε λεπτομέρειες από το βιβλίο του Χάρι για να σφυροκοπήσει την κυβέρνηση της Βρετανίας.

Ήταν μέρος μιας απελπισμένης προσπάθειας να εκτραπεί η καταδίκη της εκτέλεσης από το Ιράν του πρώην αναπληρωτή υπουργού Άμυνας Alireza Akbari, ενός Βρετανού υπηκόου που κατηγορείται για κατασκοπεία, για λογαριασμό της ΜΙ6 (μυστική υπηρεσία πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου).

Ο Χάρι φέρεται να σκότωσε 25 ανθρώπους στις περιοδείες του 2008 και του 2012 στο Αφγανιστάν.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έγραψε στο Twitter: «Το βρετανικό καθεστώς, μέλος της βασιλικής οικογένειας του οποίου, βλέπει τη δολοφονία 25 αθώων ανθρώπων ως αφαίρεση σκακιέρας και δεν μετανιώνει για το θέμα, και όσοι κλείνουν τα μάτια σε αυτό το έγκλημα πολέμου, δεν είναι σε θέση να κηρύττουν άλλους για τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Η εμπρηστική ανάρτηση προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των πρώην ανώτατων αξιωματικών της Βρετανίας.

Ο συνταγματάρχης Richard Kemp, πρώην διοικητής των βρετανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν, δήλωσε στη Sun: «Το ιρανικό καθεστώς είναι ένοχο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τη μεταχείριση του λαού του και τη χρήση των πληρεξουσίων του για τη δολοφονία πολιτών σε όλο τον κόσμο».

Επίσης τονίζει ότι η επίθεση στον Χάρι είναι «η απόδειξη ότι σφίγγονται στα άχυρα για να υπερασπιστούν την εκτέλεση του Alireza Akb».

Ωστόσο σημειώνουν ότι: «Ο Χάρι θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για το γεγονός ότι έδωσε στη μεγαλύτερη τρομοκρατική κυβέρνηση του κόσμου πυρομαχικά για να πυροβολήσει εναντίον της Βρετανίας».

Ο πρώην Πρώτος Λόρδος της Θάλασσας Ναύαρχος Λόρδος Γουέστ πρόσθεσε: «Ο Χάρι ήταν ένα ηλίθιο αγόρι που είπε αυτά που είπε, αλλά δεν υπάρχει καμία ισοδυναμία με αυτό που κάνει το Ιράν».

#Iran said Harry killing Taliban like chess pieces means UK in no position to preach over execution & human rights.

Admiral Lord West, former head of Royal Navy, called #PrinceHarry very stupid for giving details of his #Taliban kills.@andygregory_ps https://t.co/utXUU7kmnv pic.twitter.com/II8ny129ve

— Ankara Voice (@AnkaraVoice) January 18, 2023