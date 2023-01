Την Μπέσσυ Αργυράκη φιλοξένησε ο Θέμης Γεωργαντάς στο πλατό της εκπομπής After Dark, τη νύχτα της Κυριακής, στο OPEN.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μίλησε για την μακρόχρονη σχέση με τον αγαπημένο της σύζυγο προδίδοντας την αντίδραση που εκείνος είχε όταν του ανακοίνωσε πως θα πάει στο Dancing with the stars.

Η Μπέσσυ Αργυράκη για το γάμο της

«Έχω αρχίσει και μπερδεύομαι για τα χρόνια που είμαστε μαζί με τον σύζυγο μου. Μου φαίνεται ότι μεγάλωσα μαζί με τον Λευτέρη. Όταν είμαστε 39 χρόνια μαζί, μια ζωή ολόκληρη. Έχουμε περάσει από όλα με τον Λευτέρη. Στην αρχή ήταν πιο αυστηρός μαζί μου, μετά περνώντας τα χρόνια είδε ότι δεν μπορεί να με αλλάξει και μαλάκωσε».

Δεν ήθελε να πάω στο Dancing with the stars

«Στην αρχή δεν ήθελε να συνεχίσω το τραγούδι. Πηγαίναμε σε νυχτερινά κέντρα, έκλαιγα. Πηγαίναμε κάπου με τραγούδι, τραγούδαγα στο σπίτι, στεναχωριόμουν. Ήμουν μάλιστα έγκυος τότε, έτσι του ήρθε και βολικό το να σταματήσω, αλλά όταν γέννησα δεν ήξερε τι τον περίμενε! Τον Λευτέρη τον θαυμάζω σαν άνθρωπο, σαν επιστήμονα, σαν πατέρα των παιδιών μου που είναι πάρα πολύ σημαντικό και σέβομαι τον χώρο του. Με αφήνει και εκείνος να κάνω αυτά που με ευχαριστούν και ο ένας συμβουλεύει τον άλλον. Περνώντας μάλιστα τα χρόνια, αυτή η φουρτουνιασμένη θάλασσα του έρωτα έχει εξελιχθεί σε μια γαλήνια θάλασσα που κρατάει και θα κρατήσει για πάντα».

«Δεν ήθελε να πάω στο Dancing with the stars. Όταν λοιπόν μου πρότειναν να συμμετέχω, τον πρώτο που ρώτησα ήταν τον άνδρα μου. Με κοίταξε, μου έκανε ένα διάβασμα όπως το λέμε καλλιτεχνικά και μου λέει: «Που πας ρε Καραμήτρο;». «Μα γιατί το λες αυτό; Γιατί με προσβάλλεις;» του λέω και μου απαντάει πως «ούτε τα κιλάκια σου, ούτε η ηλικία σου επιτρέπουν να πας σε ένα τέτοιο σόου». Εγώ όμως το είχα βάλει στο μυαλό μου, τρελαινόμουν και παίρνω την κόρη μου για να βρω σύμμαχο. Την έβαλα να πείσει τον μπαμπά μας και γεια σου» πρόσθεσε, ακόμα, η Μπέσσυ Αργυράκη στο After Dark του Θέμη Γεωργαντά το βράδυ της Κυριακής στο OPEN.