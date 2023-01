Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 56 ετών άφησε την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου η Τατιάνα Πάτιτζ, ένα από τα πλέον δημοφιλή μοντέλα της δεκαετίας του ’90.

Όπως έγινε γνωστό από την ατζέντισσά της, η Πάτιτζ πέθανε από καρκίνο του μαστού και «άφησε πίσω τον γιο της, την αδερφή της και τους γονείς της».

Η Κορίν Νίκολας, εξήγησε σήμερα στο περιοδικό People ότι το αγαπημένο μοντέλο έδινε μια «άνιση μάχη» με την επάρατο νόσο.

«Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από τον θάνατό της. Τον τελευταίο καιρό πάλευε με τον καρκίνο του μαστού. Ήταν μια ψυχή με συμπονετική, ευγενική, γενναιόδωρη στην καρδιά και πάλευε για τα δικαιώματα των ζώων. Ένας από τους σημαντικούς σκοπούς που στήριζε ήταν η προστασία των άγριων ζώων», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση.

Η Άννα Γουίντορ, διευθύντρια σύνταξης της Vogue, δήλωσε με τη σειρά της στη DailyMail για την Τατιάνα Πατίτζ: «Ήταν πάντα το ευρωπαϊκό σύμβολο του «σικ». Ήταν πολύ μυστηριώδης και πολύ πιο ώριμη από τις συνομήλικές της κι αυτό είχε τη γοητεία του».

