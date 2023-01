Στη θλίψη έχει βυθιστεί ο κόσμος της μόδας από τον θάνατο ενός εκ των κορυφαίων σούπερ μόντελ της δεκαετίας του ’90, της Τατιάνα Πάτιτζ.

Το πασίγνωστο μοντέλο άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 56 ετών, με τη δυσάρεστη είδηση να γίνεται γνωστή από τον ατζέντη της, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτεται η αιτία του θανάτου της.

Η Άννα Γουίντορ, διευθύντρια σύνταξης της Vogue, δήλωσε στη DailyMail για την Τατιάνα Πατίτζ: «Ήταν πάντα το ευρωπαϊκό σύμβολο του «σικ». Ήταν πολύ μυστηριώδης και πολύ πιο ώριμη από τις συνομήλικές της κι αυτό είχε τη γοητεία του».

Supermodel Tatjana Patitz, who appeared in the Freedom ’90 video and on many Vogue covers, has died. She was 56. https://t.co/6H8ONJxcw2

— Vogue Magazine (@voguemagazine) January 11, 2023