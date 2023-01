Την αναγκαιότητα συνεργασίας της χώρας του με την Τουρκία στον οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό τομέα εξέφρασε ο επικεφαλής της κυβέρνησης εθνικής ενότητας με έδρα την Τρίπολη, Αμπντουλχαμίτ Ντμπέιμπα, στην πρώτη αντίδραση ουσιαστικά της λιβυκής κυβέρνησης μετά την απόφαση δικαστηρίου για αναστολή της προ μηνών συμφωνίας Λιβύης – Τουρκίας.

Οι δηλώσεις του λίβυου αξιωματούχου έγιναν μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρέσβη της Τουρκίας στη Λιβύη, Κενάν Γιλμάζ, και τον τούρκου στρατιωτικό ακόλουθο, Τεβαμπίλ Μενεξέ, με αφορμή το τέλος της θητείας του Μενεξέ στη Λιβύη.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της χώρας, ο Ντμπέιμπα ευχαρίστησε τον Μενεξέ για τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του στην τουρκική πρεσβεία στη Λιβύη. Τόνισε, δε, «την ανάγκη συνεργασίας με την τουρκία στον οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό τομέα».

Οι δηλώσεις του Ντμπέιμπα έρχονται στον απόηχο της απόφασης δικαστηρίου της Τρίπολης να ανασταλεί η εφαρμογή της συμφωνίας που υπέγραψε η υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης, Νάιλα Μανγκούς, με τον τούρκο ομόλογό της, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, για έρευνες και εξόρυξη υδρογονανθράκων σε περιοχές της λιβυκής ΑΟΖ, όπως αυτή προβλέπεται από το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο καταδικάστηκε διεθνώς, ενώ και εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε διαμηνύσει ότι η κυβέρνηση της Τρίπολης οφείλει, με βάση τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, να μην υπογράφει νέες συμφωνίες που διαταράσσουν τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας ή επιφέρουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις για αυτή.

Πέντε Λίβυοι δικηγόροι προσέφυγαν στο αρμόδιο δικαστήριο της Τρίπολης ενάντια στο μνημόνιο το οποίο, όπως είχε τονίσει η Αθήνα, «παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματά της και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και εσκεμμένη κλιμάκωση που υπονομεύει τη σταθερότητα στην περιοχή».

Η προσφυγή ζητούσε την ακύρωση του μνημονίου, με μια σειρά από επιχειρήματα, όπως ότι η κυβέρνηση του Αμπντουλχαμίτ Ντμπέιμπα δεν είναι εξουσιοδοτημένη να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες.

Πέραν αυτού, οι Λίβυοι δικηγόροι είχαν καταθέσει αίτημα για προσωρινή διαταγή για άμεση αναστολή της, διότι η συμφωνία «σφετερίστηκε παρανόμως την αποκλειστική δικαιοδοσία της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) στο εμπόριο πετρελαίου και περιέχει κείμενα που χρήζουν διαφορετικής ερμηνείας, προκαλώντας σοβαρή ζημιά που δεν μπορεί να επιδιορθωθεί εάν η Τουρκία ξεκινήσει την εφαρμογή της συμφωνίας».

