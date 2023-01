Η Γαλλία καλεί το καθεστώς του Μινσκ να απελευθερώσει «όλους τους πολιτικούς κρατούμενους που είναι αδίκως φυλακισμένοι» καθώς διεξάγεται η δίκη των συνεργατριών της ενημερωτικής ιστοσελίδας Tut.by, του βασικού ανεξάρτητου μέσου ενημέρωσης της Λευκορωσίας. Ανάμεσα στις κατηγορούμενες, η διευθύντρια της ιστοσελίδας Μαρίνα Ζολότοβα και η πρώην γενική διευθύντρια Λιουντμίλα Τσεκίνα.

Η δίκη «επιβεβαιώνει την συνεχή ενίσχυση της καταστολής των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης, κατά παραβίασιν των διεθνών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από την Λευκορωσία», δήλωσε ο Φρανσουά Ντελμάς, εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Ζητούμε εκ νέου την απελευθέρωση όλων των αδίκως φυλακισμένων πολιτικών κρατουμένων», πρόσθεσε.

Η δίκη των δημοσιογράφων της ενημερωτικής ιστοσελίδας Tut.by ξεκίνησε κεκλεισμένων των θυρών την Δευτέρα. Εντάσσεται στο κύμα καταστολής του καθεστώτος του Μινσκ κατά του μεγάλου κινήματος διαμαρτυρίας που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020 για να καταγγείλει την αμφισβητούμενη εγκυρότητα της επανεκλογής του Αλεξάντρ Λουκασένκο στην προεδρία της Λευκορωσίας.

Η ιστοσελίδα Tut.by είχε καλύψει το κίνημα διαμαρτυρίας που κατέβασε δεκάδες χιλιάδες πολίτες στους δρόμους του Μινσκ και άλλων πόλων της χώρας επί πολλές εβδομάδες.

Η Μαρίνα Ζολότοβα και η πρώην γενική διευθύντρια της ιστοσελίδας Λιουντμίλα Τσεκίνα, καθώς και τρεις ακόμη συνεργάτιδες -οι δημοσιογράφοι Ολγκα Λόικο, Ελένα Τολκατσίοβα και η νομικός Εκατερίνα Τσατσένκο- κατηγορούνται για «φοροδιαφυγή» και «υποκίνηση κοινωνικού μίσους».

Ο Φρανσουά Ντελμάς κατήγγειλε επίσης την σύλληψη του Αντρέι Ντμίτριεφ, «μετά την σύλληψη και άλλων υποψηφίων των προεδρικών εκλογών του 2020».

Η νέα αυτή σύλληψη «δείχνει την συνέχιση της καταστολής κατά της δημοκρατίας που ασκούν οι λευκορωσικές αρχές… Καταδικάζουμε την συνέχιση της καταστολής που πλήττει όλο και σκληρότερα άνδρες και γυναίκες αφιερωμένους στα κοινά και η οποία επεκτείνεται σε όσους ζητούν ελεύθερες εκλογές», είπε.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά συνομίλησε στις 6 Οκτωβρίου με την Σβετλάνα Τιχανόφσκαϊα, ηγετική φυσιογνωμία της λευκορωσικής αντιπολίτευσης.

Prisons in Belarus are torture chambers. Political prisoners are humiliated, deprived of family visits & medical treatment. The goal is to destroy people morally & physically. At least 25 people are in critical health condition now. They are actually hostages held by the regime. pic.twitter.com/bL1hJwSE31

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) January 12, 2023