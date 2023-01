Παίκτης της Γκρέμιο είναι από το Σάββατο (31/12) με κάθε επισημότητα ο Λουίς Σουάρες. Η ομάδα της Βραζιλίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουρουγουανού διεθνούς στράικερ, ολοκληρώνοντας με αυτό τον τρόπο μία από τις πιο σημαντικές κινήσεις στα χρονικά του συλλόγου.

Ο μέχρι πρότινος παίκτης της Νασιονάλ έμεινε ελεύθερος μετά την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα της πατρίδας του κι αναζητούσε τον επόμενο «σταθμό» της καριέρας του.

Τελικά η Γκρέμιο ήταν η ομάδα που απέσπασε την υπογραφή του, με τα μέσα ενημέρωσης της «χώρας του καφέ» ν΄ αναφέρουν ότι το συμβόλαιο του 35χρονου στράικερ (στις 24/01 κλείνει τα 36) με τους Βραζιλιάνους είναι διετούς διάρκειας.

ELE VEIO! 🇪🇪🇺🇾 2023 vem aí e, com ele, @LuisSuarez9! O atacante uruguaio é o novo #ReforçoTricolor para os desafios da próxima temporada. Um dos maiores do futebol mundial no maior do Sul! 💪🏽

