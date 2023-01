Είναι η χρονιά που θα θυμάται για πάντα. Η χρονιά που εκπλήρωσε το απωθημένο του. Την προφητεία. Το 2022 μας αποχαιρετά και ο Λιονέλ Μέσι μόνο χαρούμενος μπορεί να είναι. Είναι το έτος της λύτρωσης και της ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης για τον κατά πολλούς κορυφαίο παίκτη που πάτησε το πόδι του στον πλανήτη Γη.

Νωπές είναι ακόμα οι μνήμες από τον θρίαμβο στα γήπεδα του Κατάρ. Εκεί που οδήγησε την αγαπημένη του Αργεντινή στη Γη της Επαγγελίας μετά από 36 ολόκληρα χρόνια. Ήταν μπόλικος ο καιρός που βρισκόταν στην αφάνεια η Αλμπισελέστε. Η μία αποτυχία διαδεχόταν την άλλη, με τον Μεσσία να κάνει πραγματικότητα το όνειρο όλων. Όχι μόνο των Αργεντινών, που ζούσαν και ανέπνεαν για αυτή τη διοργάνωση. Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης επιθυμούσε να δει τον Μέσι και τους Γκαούτσος στο Έβερεστ.

Δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο

Δεδομένα, το 2022 δεν ξεκίνησε και με τον καλύτερο τρόπο για τον Μέσι. Άλλωστε, ήταν η πρώτη χρονιά σε νέα ήθη και έθιμα, μακριά από την Μπαρτσελόνα που μεγαλούργησε. Οι πρώτοι μήνες στο Παρίσι και την Παρί Σεν Ζερμέν ηταν δύσκολοι για τον Αργεντινό σούπερ σταρ, που έβλεπε τη μια χαμηλή πτήση να διαδέχεται την άλλη. Ο Pulga δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στα δεδομένα και τις απαιτήσεις του γαλλικού ποδοσφαίρου, ενώ ο πρόωρος αποκλεισμός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στους 16 του Champions League ήρθε και… κούμπωσε. Τελικά, η σεζόν έκλεισε με την κατάκτηση της Ligue 1 για τον Λιονέλ Μέσι, που σταμάτησε στο βαρομετρικό χαμηλό των πέντε τερμάτων (μέσα στο 2022).

Μέχρι που φτάσαμε στο πρωτάθλημα της σεζόν 2022-2023. Εκεί που ο Μέσι άρχισε να στέλνει από νωρίς το ένα μήνυμα πίσω από το άλλο. Με τον Γκαλτιέ στην άκρη του πάγκου, ο Αργεντινός σούπερ σταρ ξεκίνησε καυτός, σπέρνοντας τον φόβο και τον τρόμο στα γήπεδα της Γαλλίας. Σε κάθε αγωνιστικό χώρο έστηνε πάρτι, δείχνοντας πιο αποφασισμένος από ποτέ.

Και όσο πλησίαζε ο μήνας του Μουντιάλ; Ο Μέσι φόρτσαρε όλο και περισσότερο. Ο Pulga έμοιαζε ασταμάτητος, δείχνοντας πως μονάχα ενα πράγμα έχει στο μυαλό του: Το last dance με την Αργεντινή. Με 12 γκολ και 14 ασίστ σε 19 αναμετρήσεις, ετοίμασε τις βαλίτσες του για Κατάρ. Εκεί που έγραψε ιστορία.

Το σοκ της πρεμιέρας με την Σαουδική Αραβία δεν τον επηρέασε. Τον πείσμωσε ακόμα περισσότερο. «Ζητώ από τους οπαδούς να μας εμπιστευτούν. Δεν θα τους απογοητεύσουμε», δήλωσε μετά το κάζο από τους Άραβες. Και πράγματι. Ο Pulga αποδείχθηκε… κύριος στην υπόσχεση που έδωσε εκείνο το «άχρωμο» μεσημέρι της 22ης Νοεμβρίου. Η δικαίωση δεν άργησε να έρθει για τον 35χρονο σούπερ σταρ, που πάντα πίστευε στο καλοκουρδισμένο σύνολο του Λιονέλ Σκαλόνι. Σε ένα σύνολο που ήταν αποφασισμένο να ζήσει και να… πεθάνει για τον ηγέτη του. Για τον άνθρωπο που έκανε πραγματικότητα το στοιχειωμένο όνειρο 36 χρόνων.

Ο Λίο βγήκε μπροστά και αν εκείνο το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου, με το τρομερό του σουτ, δεν ξεπάρκαρε το… πούλμαν του Μεξικού, τότε κάνεις δεν ξέρει πως θα γραφόταν η ιστορία για την Αργεντινή στο Μουντιάλ. Τα πάντα έκανε για να ράψει το τρίτο της αστέρι η Αλμπισελέστε. Μόνο στο… νερό δεν περπάτησε. Κανένας προπονητής δεν κατάφερε να βρει το αντίδοτο για την αντιμετώπιση του Λιονέλ Μέσι, που έκανε σμπαράλια οποία άμυνα έβρισκε μπροστά του. Η φάση με τον Γκβάρντιολ, που τον πήγε βόλτα και τον έσυρε μέχρι και το τέρμα της Κροατίας είναι χαρακτηριστική και θα μνημονεύεται για χρόνια.

Και δεν είναι μόνο τα 7 γκολ και οι 3 ασίστ που μέτρησε στα γήπεδα του Κατάρ. Ήταν όλη η παρουσία του εξωγήινη. Από την αρχή του παραμυθιού μέχρι και το τέλος. Στον μαγικό τελικό με τη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ. Έσπασε όλα τα ρεκόρ, διέλυσε κάθε στατιστική κατηγορία, με την δικαιοσύνη να έρχεται με οχτώ χρόνια καθυστέρηση. Ότι του στέρησε ο Γκονζάλο Ιγκουαίν στη Βραζιλία, του το πρόσφερε απλόχερα ο Θεός του ποδοσφαίρου το 2022. Γιατί έτσι ήταν γραφτό, έτσι έπρεπε να γίνει.

Το 2022 φεύγει και ο Μέσι δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Έβγαλε στους δρόμους εκατομμύρια Αργεντίνους, ξυπνώντας μνήμες από την εποχή του θρυλικού Ντιέγκο Μαραντόνα. Στα 35 του, διέλυσε κάθε αμφιβολία γύρω από το όνομα του και κατάφερε το απίστευτο: Τερμάτισε το άθλημα.