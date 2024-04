Επίσημο: Παραμένει στην Μπαρτσελόνα ο Τσάβι – «Το πρότζεκτ δεν ολοκληρώθηκε ακόμα» (pics)

Η παραμονή του Τσάβι στον πάγκο της Μπαρτσελόνα επιβεβαιώθηκε επισήμως το μεσημέρι της Πέμπτης δια στόματος του επικεφαλής των «Μπλαουγκράνα».

Ο Ζοάν Λαπόρτα ανακοίνωσε το γεγονός σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε, με τον προπονητή των Καταλανών να τονίζει από την πλευρά του πως «το πρότζεκτ δεν έχει ολοκληρωθεί».

«Γνωρίζουμε ότι έκανε κάποιες δηλώσεις στη μέση της σεζόν, αλλά σήμερα έχουμε τα καλά νέα ότι μένει και μου μετέφερε τον ενθουσιασμό και την εμπιστοσύνη που έχει στο έργο», είπε χαρακτηριστικά ο Λαπόρτα.

«We have an extraordinary person as our coach. Barça fans can be proud.»

