Η φωτογραφία του Τζερεμάια Τζόνσον, ενός παίκτη του φούτμπολ ο οποίος αναδείχθηκε Πολυτιμότερος Παίκτης στο πρωτάθλημα νέων του 2022 στο Μαϊάμι, έχει διχάσει το Διαδίκτυο, καθώς πολλοί χρήστες αδυνατούν να πιστέψουν ότι ο άνδρας με το μουστάκι και το τατουάζ είναι στην πραγματικότητα 12 ετών.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Τεξανός αθλητής έγινε viral μετά την πρόσφατη διάκρισή του στη σημαντική διοργανωση, όπου αναδείχθηκε νικήτρια η ομάδα του Dallas Dragons Elite Academy.

Στην εικόνα που προκάλεσε… παροξυσμό στα social media, o 12χρονος εμφανίζεται να κρατά το βραβείο του MVP, ωστόσο η εμφάνισή του είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη για άτομο τόσο νεαρής ηλικίας. Όπως μπορεί να δει κανείς, ο έφηβος έχει αρκετά πυκνό μουστάκι, μεγάλο τατουάζ στο χέρι και εντυπωσιακή σωματική διάπλαση, που σίγουρα τον έχει βοηθήσει πολύ στον ανταγωνιστικό χώρο του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Jeremiah Johnson was awarded the U12 MVP honors at the Youth National Championships in Miami.

How is this dude 12 years old ? 😭 pic.twitter.com/grbF52fdGY

