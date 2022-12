Ενώπιον των βελγικών Αρχών οδηγείται σε λίγη ώρα η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, η οποία θα κληθεί να απολογηθεί για τη φερόμενη συμμετοχή της στο σκάνδαλο του Qatargate αλλά και το μεγάλο χρηματικό ποσό που εντοπίστηκε στην οικία της.

Η Εύα Καϊλή βρίσκεται αντιμέτωπη με βαρύ κατηγορητήριο για διαφθορά, συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και ξέπλυμα χρήματος και σήμερα αναμένεται να περάσει την πρώτη προδικαστική της δοκιμασία, με πληροφορίες να θέλουν η πλευρά της να ζητά αναβολή της υπόθεσης.

Αναφορικά με το ακριβές χρηματικό ποσό που βρέθηκε στο σπίτι της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, ο δικηγόρος της υποστήριξε ότι δεν μπορεί να το αποκαλύψει καθώς εντάσσεται στο απόρρητο που ισχύει στην προδικαστική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται πως η βελγική Δικαιοσύνη έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη φωτογραφία από τα χρήματα που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης –ένα ποσό περίπου 1,5 εκατ. ευρώ.

Τα κατασχεθέντα, στο πλαίσιο των ερευνών για το Qatargate, χαρτονομίσματα απασχολούν σε μεγάλο βαθμό το έργο των Βέλγων ανακριτών και, όπως γράφει η εφημερίδα L’ Echo, η ανάληψη ενός μέρους τους έγινε στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ίδιας εφημερίδας, που ούτε σχολίασε, ούτε και επιβεβαίωσε η εισαγγελία, μεγάλο μέρος αυτών των χαρτονομισμάτων θεωρούνται νέα, ήταν τυλιγμένα σε πλαστική ταινία και είχαν τυπωθεί πρόσφατα.

Επίσης, ορισμένα από τα τραπεζογραμμάτια αυτά εκδόθηκαν στο Βέλγιο, ενώ τα υπόλοιπα μελετώνται ακόμη.

