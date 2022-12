Με τις εξελίξεις γύρω από το Qatargate και την εμπλοκή της Εύας Καϊλή σε κύκλωμα διαφθοράς να είναι καταιγιστικές, τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από το σφραγισμένο της γραφείο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Σφραγισμένο γραφείο. Η είσοδος απαγορεύεται» αναφέρει το μήνυμα που έχει τοιχοκολληθεί στην πόρτα του γραφείου της Εύας Καϊλή. Δίπλα στον τοίχο φαίνεται η ταμπέλα με το όνομά της.

Διαβάστε επίσης: Εύα Καϊλή: Πρώτη αντίδραση από την οικογένεια της Καϊλή για το Qatargate

Τις εικόνες από τα σφραγισμένα γραφεία της Εύας Καϊλή και των συνεργατών της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, δημοσίευσε το Politico σε live blog όπου καταγράφει τις εξελίξεις γύρω από την πολύκροτη υπόθεση.

📸 The sealed offices of European Parliament Vice President Eva Kaili and of some of her assistants in the quiet halls of the Parliament in Brussels today.

As the Qatar corruption scandal rocking the EU continues to unfold, we’re following it all live: https://t.co/VDnM2hE155 pic.twitter.com/Fp70X2uMVm

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 12, 2022