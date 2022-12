Επισήμως σήμερα γνωστή ως «Περιπολίες καθοδήγησης», η λεγόμενη «αστυνομία ηθών» του Ιράν δεν είναι εξάλλου παρά ένα μόνο παρακλάδι του μηχανισμού καταστολής αντιφρονούντων.

Με τη σημερινή μορφή της -ως ανεξάρτητο σώμα μιας οιονεί θρησκευτικής αστυνομίας- καθιερώθηκε το 2006 επί προεδρίας του σκληροπυρηνικού τότε προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, στο πλαίσιο μιας πολιτικής ακύρωσης των μεταρρυθμίσεων που έγιναν υπό τον μετριοπαθή προκάτοχό του, Μοχάμαντ Χαταμί.

Το έργο της «αστυνομίας ηθών» υποστηρίζεται κυρίως από την αδίστακτη πολιτοφυλακή Μπασίτζ: τον φόβο και τον τρόμο των Αγιατολάχ στους δρόμους.

Αμφότερες υπάγονται στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), το οποίο με τη σειρά του βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ανώτατου πολιτικού και πνευματικού ηγέτη.

Τυπικά, αποστολή της «αστυνομίας ηθών» είναι να επιβλέπει συνολικά τη συμμόρφωση με τους κανόνες του Ισλάμ, όπως επιτάσσει άλλωστε το Σύνταγμα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκαν αργότερα οι αυστηροί νόμοι για το χιτζάμπ, που άρχισαν να ισχύουν το 1983. Όμως η χρήση του, και δη η σωστή, είναι μόνο μια παράμετρος της δράσης των «Περιπολιών καθοδήγησης».

Τα μέλη τους -άνδρες με πράσινες στολές, καθώς και γυναίκες με μαύρα τσαντόρ, που καλύπτουν σώμα και κεφάλι- μπορούν να παρεμβαίνουν, συχνά μάλιστα με τη χρήση βίας και συλλήψεις, οπουδήποτε και για οτιδήποτε στη δημόσια σφαίρα θεωρηθεί ότι αντιβαίνει στους ισλαμικούς κανόνες.

Μπορεί να είναι η μη σωστή κάλυψη κεφαλής και σώματος σε γυναίκες, η ακατάλληλη αμφίεση ακόμη και των ανδρών (π.χ. με ρούχα στενά, πολύχρωμα ή με σκισίματα).

Όμως η τήρηση του ενδυματολογικού κώδικα δεν είναι παρά μόνο ένας τομέας δράσης, που στην πράξη μπορεί να κυμαίνεται από απλές συστάσεις και επιπλήξεις, πρόστιμα μέχρι προσαγωγές των απείθαρχων σε ειδικά «κέντρα κατήχησης» -σαν και αυτό όπου η 22χρονη Μαχσά Αμινί καταγγέλλεται ότι ξυλοκοπήθηκε βάναυσα, με τον μετέπειτα θάνατό της να πυροδοτεί έκτοτε μαζικές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις.

