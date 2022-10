Εμφανίζονται συνήθως με μοτοσυκλέτες. Κρατούν όπλα ή και ρόπαλα. Φορούν πολιτικά ρούχα, χωρίς διακριτικά. Όλοι όμως στο Ιράν ξέρουν ότι πρόκειται για μέλη της Μπασίτζ: της αδίστακτης πολιτοφυλακής των Αγιατολάχ, η οποία βρίσκεται εδώ και χρόνια -όπως και τώρα- στην πρώτη γραμμή της άγριας καταστολής αντιφρονούντων και αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Ενσωματωμένη εδώ και τέσσερις δεκαετίες επίσημα στην οργανωτική δομή των Φρουρών της Επανάστασης, η Μπασίτζ έχει ως βασική της αποστολή να συνδράμει στην προστασία του σκληροπυρηνικού θεοκρατικού καθεστώτος, ακόμη και από τον ίδιο τον ιρανικό λαό.

Θεωρητικά εθελοντικής συμμετοχής, η παραστρατιωτική αυτή δύναμη επιβάλλει τους ισλαμικούς κοινωνικούς κώδικες και συνδράμει στην τήρηση της τάξης, καταφεύγοντας συχνά στη χρήση κτηνώδους βίας.

#IranProtests2022 : Brutal suppression of the protesters by the regime’s Revolutionary Guards (IRGC), paramilitary Basij, State Security Forces (SSF), and plainclothes agents. #Iran #MahsaAmini #IranRevolution #آزادی_آزادی_آزادی #مهسا_امینی pic.twitter.com/qV9ngRZWkk

Σε περιόδους αναταραχής, όπως αυτή που εκτυλίσσεται σήμερα στο Ιράν, ξυλοκοπούν στους δρόμους ανηλεώς πολίτες. Ανοίγουν πυρ κατά διαδηλωτών. «Εξαφανίζουν» αντιφρονούντες.

Σε αντίθεση όμως με το παρελθόν, αυτή τη φορά βρίσκουν απέναντί τους ένα αποφασισμένο πλήθος εξεγερμένων ανδρών και γυναικών.

Παρά την αιματοχυσία, συνεχίζουν τον αγώνα τους για ελευθερία και εκδημοκρατισμό. Τώρα μάλιστα δείχνουν να έχουν κατανικήσει κάθε φόβο. Ακόμη και αυτό που μέχρι σήμερα επέβαλε και προσπαθεί να διατηρήσει στους δρόμους η Μπασίτζ.

Incredible scenes of courage as ordinary Iranians take on the IRGC/Basij terrorist scum.

The EU got Russia awfully wrong. Let’s get Iran finally right. Desginate the IRGC as the terrorists they are. Snap back sanctions. Help to bring down this awful regime.#IranProtests2022 pic.twitter.com/OhPBkJBLsd

— Daniel Schwammenthal (@DSchwammenthal) October 9, 2022