Αγαπούσε το τραγούδι και τα casual -συνήθως μαύρα- ρούχα. Είχε κοντό μαλλί. Της άρεσε να χρησιμοποιεί eyeliner. Πάνω απ’ όλα σιχαινόταν το χιτζάμπ και ό,τι αυτό πρεσβεύει στο καταπιεστικό θεοκρατικό καθεστώς στη χώρα της, το Ιράν.

Η τελευταία φορά που η 16χρονη Νίκα Σακαραμί εθεάθη ζωντανή ήταν στις 20 Σεπτεμβρίου. Έφυγε από το σπίτι της στην Τεχεράνη το απόγευμα εκείνης της ημέρας για να συμμετάσχει στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, που πυροδότησε η ευρέως καταγγελόμενη ως βάναυση δολοφονία -επισήμως «θάνατος από πολυοργανική ανεπάρκεια»- της 22χρονης Ιρανής Κούρδισσας Μαχσά Αμινί, μετά τη σύλληψή της από την «αστυνομία ηθών».

Η μητέρα της Νίκα, η Ναρσίν, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την κόρη της πολλές φορές εκείνη την ημέρα, παρακαλώντας την να γυρίσει σπίτι. Φοβόταν για την ήδη άγρια καταστολή των κινητοποιήσεων από τις αρχές.

Η τελευταία επικοινωνία της 16χρονης ήταν με μια φίλη της. Της είπε ότι έτρεχε να σωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας. Και μετά, σιωπή…

Από το βράδυ της 20ης Σεπτεμβρίου, οι λογαριασμοί της Νίκα Σακαραμί στο Telegram και στο Instagram διαγράφηκαν και το τηλέφωνό της απενεργοποιήθηκε.

Τα ίχνη της εξαφανίστηκαν. Σε απόγνωση, οι δικοί της την αναζητούσαν επί δέκα ημέρες σε νοσοκομεία, σε φυλακές και σε νεκροτομεία.

She was a cheerful teenager and hopeful for a better life. RIP Your pals will win and never forget you. #نیکا_شاکرمی #مهسا_امینی #NikaShakarami pic.twitter.com/kYgjf32eNb

Τρεις ημέρες πριν από τα 17α γενέθλιά της, η Νίκα τελικά εντοπίστηκε σε ένα νεκροτομείο που στεγάζεται στο κέντρο κράτησης του Καχριζάκ, που βρίσκεται στην επαρχία της Τεχεράνης και είναι γνωστό για βάναυσες μεθόδους.

Τους συγγνείς της ανήλικης, αναφέρει το BBC Persian, κάλεσε για αναγνώριση η ιρανική αστυνομία. Όπως όμως είπε η θεία του κοριτσιού, «δεν μας επέτρεψαν να δούμε το σώμα της, παρά μόνο το πρόσωπό της για λίγα δευτερόλεπτα». Ήταν ωστόσο παραπάνω από αρκετά για να διακρίνουν ένα διαλυμένο κρανίο.

Η νεκροψία, ανέφερε ένας δικαστικός αξιωματούχος της Τεχεράνης, έδειξε «πολλαπλά κατάγματα… στη λεκάνη, το κεφάλι, τα άνω και κάτω άκρα, που δείχνουν ότι το άτομο έπεσε από ύψος».

Κατά την επίσημη εκδοχή, η Νίκα μπήκε σε ένα κτίριο το βράδυ της εξαφάνισής της και βρέθηκε νεκρή στο πεζοδρόμιο την επομένη. Έδειξαν στους δικούς της φωτογραφία από το σημείο με το άψυχο κορμί της, χωρίς όμως να τους πείσουν.

Δεν έμοιαζε, ανέφεραν, με την εικόνα κάποιου που είχε πέσει από ύψος. Δίπλα στο πτώμα υπήρχαν ένα μπουκάλι νερό και το κινητό τηλέφωνο, σαν να ήταν επί τούτου εκεί βαλμένα.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA, οι αρχές άνοιξαν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της έφηβης διαδηλώτριας. Όμως Ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν στο σενάριο της αυτοκτονίας ή μιας πιθανής δολοφονίας, για την οποία αναφέρουν τη σύλληψη οκτώ εργατών στην οικοδομή ως υπόπτων.

Κατά τα λοιπά και κατά πάγια τακτική, οι ιρανικές αρχές αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στο θάνατο της Νίκα. Το δικαστικό σώμα του Ιράν απέρριψε κάθε σύνδεση της υπόθεσης με τις κινητοποιήσεις.

Τα όσα όμως ακολούθησαν την παράδοση της σορού στους συγγενείς «μαρτυρούν» ενοχή και προσπάθεια συγκάλυψης.

For Nika Shakarami who was killed in the most brutal way by the Islamic Republic! #نیکا_شاکرمی #مهسا_امینی pic.twitter.com/g64MnZTvVG

Σχεδόν βέβαιη ότι η Νίκα είχε βρει φρικτό θάνατο στα χέρια των ιρανικών αρχών, η οικογένειά της οργάνωσε την κηδεία της στην πόλη Κοραμαμπάντ, τόπο καταγωγής του πατέρα της στο δυτικό Ιράν. Ως ημερομηνία επελέγη η 2α Οκτωβρίου, ημέρα που η Νίκα θα γιόρταζε τα 17α γενέθλιά της αν ζούσε.

Στο μεσοδιάστημα η θεία της, Ατάς Σακαραμί, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το κρανίο του κοριτσιού είχε διαλυθεί από πολλαπλά χτυπήματα με σκληρό αντικείμενο.

Ανέφερε επίσης ότι η οικογένεια είχε λάβει πληροφορίες από ανεπίσημες πηγές ότι η Νίκα είχε συλληφθεί και ανακριθεί από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης για μια εβδομάδα, προτού μεταφερθεί στη φυλακή Εβίν, διαβόητη για βασανιστήρια κρατουμένων, ακόμη και για βιασμούς.

Για την ημέρα της κηδείας, κάλεσε όσους ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στα «τελευταία γενέθλια» -όπως έγραψε- της Νίκα. Ανήμερα της ταφής, η Ατάς και ο αδελφός της, θείος της νεκρής, συνελήφθησαν. Η δε σορός πρακτικά εκλάπη από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η οικογένεια της Νίκα κατήγγειλε ότι οι ιρανικές αρχές την έθαψαν σε απομακρυσμένη τοποθεσία. Ακόμη κι έτσι ωστόσο δεν πέτυχαν αυτό που επεδίωκαν.

Το όνομα της Νίκα Σακαραμί -μιας «μάρτυρα» όπως την αποκάλεσε την ημέρα της κηδείας η μητέρα της, δηλώνοντας περήφανη για την κόρη της- ακούγεται πλέον στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε όλο το Ιράν. Όπως και η Μαχσά Αμινί, η νεκρή 16χρονη Ιρανή έχει γίνει πια σύμβολο της εξέγερσης.

4/She was supposed to be buried in a cemetery in KhoramAbad but security forces kidnapped her body & buried her in Veysian village 22 miles away.

She was buried on her 17th birthday on Oct 3.

«Congrats on becoming a martyr» her mother says.#NikaShakarami

#نیکا_شاکرمی pic.twitter.com/CkyvxKtAX8

