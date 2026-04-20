20.04.2026 | 17:28
Πήλιο: Φωτιά σε πευκοδάσος στο Νεοχώρι
Λάζαρος Δεριζιώτης: Ένα συγκινητικό ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο
Stories 20 Απριλίου 2026, 17:28

Λάζαρος Δεριζιώτης: Ένα συγκινητικό ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο

Ένας από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Spotlight

Για έναν τόπο όπως η Λάρισα, που κατοικείται αδιάλειπτα από την απώτατη αρχαιότητα έως τις μέρες μας, η ύπαρξη ενός μουσειακού χώρου που θα καλύπτει το σύνολο της πολυκύμαντης αυτής διαδρομής στο χρόνο ευλόγως θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ για τη διατήρηση της ιστορικής συνέχειας και την πολυδιάστατη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.


Η Λάρισα ευτύχησε σχετικά πρόσφατα να αποκτήσει ένα τέτοιο μουσείο, κιβωτό γνώσης και σημείο συνάντησης διαφόρων και διαφορετικών πολιτισμών. Πρόκειται για το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, που είναι χτισμένο στο λόφο Μεζούρλο, στις νότιες παρυφές της πόλης, πάνω στον περιφερειακό δρόμο.


Τα εκθέματα του μουσείου, που τεκμηριώνουν τη διαχρονική παρουσία της πόλης της Λάρισας και του ευρύτερου θεσσαλικού χώρου, προέρχονται από ανασκαφές που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα και στο πρόσφατο παρελθόν, από παραδόσεις και δωρεές αντικειμένων, καθώς και από επαναπατρισμό αρχαιοτήτων.


Οι εκθεσιακές ενότητες του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας φιλοξενούν τα ακόλουθα ευρήματα:

  • Παλαιολιθική Εποχή: εργαλεία από πυριτόλιθο και χαλαζία της Ανώτερης και της Μέσης Παλαιολιθικής Περιόδου (από την εμφάνιση του ανθρώπου έως το 10000 π.Χ.), καθώς και απολιθωμένα οστά ζώων, χαρακτηριστικών για την πανίδα της περιοχής σε μια περίοδο κατά την οποία οι άνθρωποι ήταν κυνηγοί – τροφοσυλλέκτες και ζούσαν σε ολιγομελείς ομάδες, που μετακινούνταν με σκοπό την εξεύρεση τροφής.
  • Νεολιθική Εποχή: εκθέματα αντιπροσωπευτικά όλων των φάσεων του υλικού πολιτισμού που αναπτύχθηκε από το 6500 π.Χ. έως το 3300 π.Χ. σε κοινότητες που αποτελούνταν από γεωργούς και κτηνοτρόφους και εκτείνονταν σε όλη τη θεσσαλική πεδιάδα (πήλινα αγγεία με χαρακτηριστικά σχήματα και διακόσμηση, αποθηκευτικά αγγεία, μαγειρικά σκεύη, μυλόπετρες, σύνεργα υφαντικής, εργαλεία, ειδώλια ανθρώπων και ζώων, ομοιώματα σπιτιών και αντικειμένων, κοσμήματα, ενταφιασμοί και ταφές με καύσεις νεκρών) .
  • Εποχή του Χαλκού και Εποχή του Σιδήρου: ευρήματα της Πρώιμης (3η χιλιετία π.Χ.) και της Μέσης Εποχής του Χαλκού (α’ μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ.), ευρήματα της Ύστερης Χαλκοκρατίας (1540-1100 π.Χ.), ευρέως γνωστής ως Μυκηναϊκής Περιόδου, όταν πλάθονται οι θεσσαλικοί μύθοι (δημιουργία Δωδεκάθεου, Κενταυρομαχία, γέννηση Ασκληπιού κ.ά.), ευρήματα της Εποχής του Σιδήρου (11ος – 8ος αιώνας π.Χ.), που χαρακτηρίζεται από τις μετακινήσεις έξι φύλων στο χώρο της Θεσσαλίας.
  • Αρχαϊκοί και Κλασικοί Χρόνοι: θεσσαλικά επιτύμβια ανάγλυφα, έργα τοπικών εργαστηρίων, τοπικά αγγεία αλλά και εισηγμένα από κορινθιακά και αττικά εργαστήρια κεραμικής, ενεπίγραφες και επιτύμβιες στήλες, τεφροδόχα αγγεία και κτερίσματα, όλα ευρήματα μιας περιόδου που έχει ως κύρια χαρακτηριστικά την ανάπτυξη οργανωμένων πόλεων (αποτελούσαν τις έδρες αριστοκρατικών γενών) και τη διαίρεση της Θεσσαλίας σε τέσσερις περιφέρειες (τετράδες ή μοίρες).
  • Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί Χρόνοι: επιγραφές, πορτρέτα Αυτοκρατορικών Χρόνων και άλλα ευρήματα μιας περιόδου που χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των Μακεδόνων στην περιοχή, τις στρατιωτικές συγκρούσεις Μακεδόνων και Ρωμαίων, την κατάκτηση του θεσσαλικού χώρου από τους Ρωμαίους (μάχη Πύδνας, 167 π.Χ.), την οικονομική και εμπορική δραστηριότητα, την εξάπλωση της λατρείας (Απόλλων, Άρτεμις, Λητώ, Ασκληπιός, Αφροδίτη, ανατολικές θεότητες κ.λπ.).
  • Παλαιοχριστιανική Περίοδος: αρχιτεκτονικά μέλη παλαιοχριστιανικών ναών, τοιχογραφίες, επιγραφές, αντικείμενα λειτουργικού εξοπλισμού, ψηφιδωτά δάπεδα, αντικείμενα από την καθημερινή ζωή και την οικονομία μιας περιόδου που έχει ως κύρια γνωρίσματα την εγκατάλειψη των αρχαίων ιερών, την εμφάνιση του χριστιανισμού στη Θεσσαλία και την ανάπτυξη της θρησκευτικής τέχνης.
  • Βυζαντινοί Χρόνοι: αντιπροσωπευτικά έργα αρχιτεκτονικής γλυπτικής και επιτοίχιας ζωγραφικής εκκλησιαστικών κτιρίων, που προέρχονται από τις θεσσαλικές πόλεις-κάστρα και την ευρύτερη περιοχή τους, έκθεση κοσμημάτων, δείγματα από την τοπική εφυαλωμένη κεραμική.
  • Οθωμανική Περίοδος: τοιχογραφίες ναών και αρχοντικών, εκκλησιαστικές εικόνες, επιτύμβιες στήλες, κιονόκρανα, νομισματικοί θησαυροί, όλα ευρήματα μιας περιόδου κατά την οποία η Θεσσαλία, οργανωμένη σε κοινότητες, κατάφερε να διαφυλάξει την πολιτισμική κληρονομιά της.


*Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το παρόν άρθρο προέρχονται από το διαδικτυακό τόπο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.


Τα ανωτέρω αποτελούν αναδημοσίευση παλαιότερου άρθρου μας (της 26ης Δεκεμβρίου 2017), που έφερε τον τίτλο «Λάρισα, ταξίδι στο χρόνο» και αφορούσε την ιστορία της Λάρισας και το Διαχρονικό Μουσείο της πόλης.

Ένας από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας υπήρξε ο επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων Λάζαρος Δεριζιώτης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή (σε ηλικία 84 ετών) στις 16 Απριλίου 2026 και κηδεύτηκε σήμερα στον Πειραιά (η παρούσα αναδημοσίευση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του).


Ο διακεκριμένος αρχαιολόγος – βυζαντινολόγος Λάζαρος Δεριζιώτης, μεσσηνιακής καταγωγής, ανέδειξε με τη δράση και τα έργα του τα μεσαιωνικά μνημεία της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Ο Δεριζιώτης διετέλεσε προϊστάμενος της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (με έδρα τη Λάρισα) από το 1973 έως την αφυπηρέτησή του, το 2003 (πλην ενός διαστήματος μετεκπαίδευσης στο Βερολίνο, κατά τα έτη 1980-1982).


Πηγή: Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας


Στο χρονικό αυτό διάστημα, με το ευάριθμο προσωπικό και τα λιγοστά μέσα που είχε στη διάθεσή του, ο Δεριζιώτης κατάφερε να διασώσει πολλά εκκλησιαστικά μνημεία (δεκάδες στερεωτικές εργασίες, αναστηλώσεις και συντηρήσεις) και να αναδείξει την αίγλη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης σε μια περιοχή που περιελάμβανε το σύνολο της Θεσσαλίας, τη Φθιώτιδα, την Ευρυτανία και τις Βόρειες Σποράδες.

Το σημαντικό έργο του Δεριζιώτη επί του πεδίου συνδυάστηκε με την αξιόλογη ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητά του.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% άρχισε η εβδομάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% άρχισε η εβδομάδα

Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα στο Πακιστάν – Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή στις συνομιλίες

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα στο Πακιστάν – Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή στις συνομιλίες

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Έπιασε την αντάρτισσα και την έφερε στη νομιμότητα
Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Λευκή σημαία αντί για κόκκινο πανί

Ο Τριανταφυλλίδης κατώρθωσε να χαρίση στο έθνος του μια γλώσσα που είναι μέσα στους κανόνες της επιστήμης και συγχρόνως εναρμονισμένη με τη γλωσσική μας πραγματικότητα

Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες

Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε
Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε

«Πολέμησέ το — θα τους τελειώσεις. Απλώς αρνήσου τα πάντα και πολέμα» θα ήταν το δόγμα του Τραμπ στην επαγγελματική του ζωή, αλλά και στην προεδρική του συμπεριφορά.

«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία
«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία

Ένα σκάνδαλο του 1885 αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στη βικτωριανή Αγγλία, οδηγώντας σε αλλαγές στη νομοθεσία — χωρίς όμως να λογοδοτήσουν οι ισχυροί

Ο Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο
O Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» – O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του
«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» - O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του

Ο Μάθιου Στάργκις εξερευνά τις ζωές του Γουίλι Oυάιλντ, της Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ και του Χάουαρντ Στάργκις -των λιγότερο γνωστών αδελφών τριών διάσημων προσωπικοτήτων της βικτοριανής εποχής, στο βιβλίο «Relative Failures».

Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια
Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια

Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

Δημήτριος Ψαρρός: Εξετελέσθη, εδολοφονήθη μετά την μάχην, άνευ δίκης
Δημήτριος Ψαρρός: Ανακρίβειαι...

«Ο Ψαρρός επλήρωσε με την ζωήν του την πίστιν του προς την αληθινήν Δημοκρατίαν και τον πραγματικόν απελευθερωτικόν αγώνα»

Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel
Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel

Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου
Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου

Οι εικόνες από το πάρκο Γεωργιάδη παρουσιάζουν εικόνες «ζούγκλας» με το πράσινο όχι μόνο να μην είναι περιποιημένο αλλά να έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια βλάστηση από την εγκατάλειψη

Σουηδία: Βάζει «φρένο» στις οθόνες – Επιστροφή των μαθητών στο «χαρτί και μολύβι»
«Φρένο» στις οθόνες βάζει η Σουηδία - Επιστρέφουν οι μαθητές στο «μολύβι και χαρτί»

Στροφή 180º κάνει η Σουηδία, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την ψηφιακή διάσπαση των μαθητών - Η κυβέρνηση αποσύρει τα tablets από τις τάξεις και επενδύει εκατομμύρια στα έντυπα βιβλία.

Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»
Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»

Ήττα για τον πατέρα της αδικοχαμένης Έιμι Γουάινχαουζ στο Ανώτατο Δικαστήριο και νίκη για δύο στενές φίλες της κόρης του με αφορμή μια δημοπρασία

Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα
Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια της τσάντας μόλις έφτασε στο σπίτι της στο Αιγάλεω και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ και τελικά η τσάντα επέστρεψε στην ιδιοκτήτρια με το πολύτιμο περιεχόμενο

Κτηνωδία στην Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για το αποτρόπαιο περιστατικό
Κτηνωδία στην Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για το αποτρόπαιο περιστατικό

Τα άτυχα ζώα, συνολικά 21 (14 ενήλικα και 7 κουτάβια), ανήκαν σε τοπικό κτηνοτρόφο και βρέθηκαν νεκρά, έχοντας καταναλώσει φόλες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»
«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»

Έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της υπόθεσης Λαζαρίδη, άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γ. Βλάχος, καταλογίζοντας στο Μαξίμου απουσία συντονισμού. «Καρφιά» για απαξίωση του ρόλου των βουλευτών, πυρά σε Άδωνη για ευρωπαϊκή εισαγγελία, αιχμές για κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι σε Καραμανλή - Σαμαρά. Τι είπε για τις άρσεις ασυλίας.

Χαϊδάρι: Αυτό είναι το σημείο που έπεσε στο κενό η 13χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη το ατύχημα
Χαϊδάρι: Αυτό είναι το σημείο που έπεσε στο κενό η 13χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη το ατύχημα

Η μαθήτρια εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παίδων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα - Τι λέει καθηγήτρια του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι - Η ανακοίνωση του Δήμου

Σαλμάς: Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα, θα έρθουν δικογραφίες και για την Υγεία – Προαναγγέλλει μήνυση ο Γεωργιάδης
Σαλμάς: Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα, θα έρθουν δικογραφίες και για την Υγεία – Προαναγγέλλει μήνυση ο Γεωργιάδης

Σοβαρές καταγγελίες και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον πρώην βουλευτή της ΝΔ, και νυν ανεξάρτητο, Μάριο Σαλμά. Μιλώντας για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που έχει περάσει, είπε, μεταξύ άλλων, ότι επίκειται δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τον χώρο της Υγείας, με βαρείς χαρακτηρισμούς για τον Αδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απειλεί με μήνυση.

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»
Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»

«Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά. Αλλά υπάρχουν σοβαροί λόγοι», λέει ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ συμφωνεί πως «αυτό που έκανε ο Έπσταϊν ήταν φρικτό»

Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός – Τελικός το ματς με τη Μονακό»
Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός – Τελικός το ματς με τη Μονακό»

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι η αναμέτρηση με τη Μονακό θα έχει χαρακτήρα «τελικού» για τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των play in, ενώ μίλησε και για την πορεία του Ολυμπιακού στη regular season.

Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν
Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν

Ο Πέτερ Μαγιάρ έχει πολύ στενούς δεσμούς με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Οι ευρωβουλευτές του τείνουν να ψηφίζουν όπως εκείνοι του Fidesz.

ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητη επίθεση στον Ανδρουλάκη από τους μάστορες του ψέματος – Καληνύχτα σας κ. Μαρινάκη
Πανικόβλητη επίθεση στον Ανδρουλάκη από τους μάστορες του ψέματος, λέει το ΠΑΣΟΚ - Καληνύχτα σας κ. Μαρινάκη

Φαιδροί οι υπαινιγμοί στο πρόσωπο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λέει η Χαριλάου Τρικούπη για τα σχόλια του Παύλου Μαρινάκη που επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν ανέδειξε τα εθνικά θέματα στην επίσκεψή του στην Ισπανία

Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ – Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα
Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ - Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα

Για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες. Μεταξύ αυτών και δύο αδέρφια με τις κώδικες ο ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν»

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

