Μια Κορεάτισσα youtuber που έκανε live streaming στη Βομβάη της Ινδίας παρενοχλήθηκε από δύο άνδρες σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral.

Η Hyojeong Park, γνωστή ως Mhyochi, περπατούσε προς το ξενοδοχείο της στο Khar αργά το βράδυ όταν ένας άνδρας έβαλε το χέρι του γύρω από το λαιμό της 24χρονης και τη φίλησε στο μάγουλο.

Ένας από τους άνδρες φώναξε «σ’ αγαπώ», κάτι που εκείνη αγνόησε.

Οι άνδρες της ζήτησαν τον αριθμό τηλεφώνου της και ένας από αυτούς φάνηκε να πιάνει το χέρι της Mhyochi και να την τραβάει προς μια μοτοσικλέτα. Εκείνη αντιστάθηκε. «Πού πάμε;» ρώτησε. «Όχι, όχι, όχι», είπε στη συνέχεια.

Δύο άνδρες, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως Mobeen Chand Mohammad Shaikh και Mohammad Naqeeb Sadrealam Ansari, κατηγορήθηκαν για παρενόχληση από την αστυνομία της Βομβάης.

«Με ακολούθησαν οι κατηγορούμενοι στο ξενοδοχείο και όταν μου ζήτησαν τον αριθμό του κινητού μου, τους έδωσα έναν ψεύτικο για να ξεφύγω από την κατάσταση», είπε η Mhyochi στο India Today.

«Ήμουν αρκετά σοκαρισμένη. Έκανα ό,τι μπορούσα για να μην κλιμακώσω την κατάσταση και προσπάθησα να φύγω. Όμως εκείνος με άρπαξε από τον καρπό και με έσυρε μέχρι τη μοτοσικλέτα του».

Όπως είπε η νεαρή κοπέλα, την έσωσε κάποιος που παρακολουθούσε σε ζωντανή μετάδοση το βίντεο και για καλή της τύχη βρισκόταν σε κοντινή απόσταση μαζί με έναν φίλο του. Αργότερα δημοσίευσε μια φωτογραφία με τους δύο σωτήρες της, τον Aditya και τον Atharva, με τους οποίους γευμάτισε μαζί.

@MumbaiPolice A streamer from Korea was harassed by these boys in Khar last night while she was live streaming in front of a 1000+ people. This is disgusting and some action needs to be taken against them. This cannot go unpunished. pic.twitter.com/WuUEzfxTju

— Aditya (@Beaver_R6) November 30, 2022