Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε ολόκληρη την Ουκρανία, πλην της Κριμαίας, έπειτα από τις προειδοποιήσεις ουκρανών αξιωματούχων ότι η Ρωσία ετοιμάζει νέο κύμα επιθέσεων με πυραύλους και drones.

«Ολικός αντιαεροπορικός συναγερμός ήχησε στην Ουκρανία. Κατευθυνθείτε προς τα καταφύγια», έγραψε στο Telegram η ουκρανική συνοριακή υπηρεσία.

Η Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Dailymail, φαίνεται να προετοιμάζεται για άλλη μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία. Δεκάδες βομβαρδιστικά εντοπίστηκαν να συγκεντρώνονται σε μια σημαντική αεροπορική βάση.

ℹ️ Russia is preparing for a new massive strike: the Engels-2 airfield is on high alert

Two dozen Tu-95 and Tu-160 long-range bombers were spotted. Fuel tanks, ammo crates, vehicles and repair materials can also be spotted.#UkraineRussiaWar #NAFO pic.twitter.com/XJa9YaIrkK

— Ukraine War Now ✙ (@uarealitynow) December 1, 2022